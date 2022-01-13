Мелкие реконструкции Смольного не спасут исторический центр Петербурга от тотального разрушения

В четверг власти Санкт-Петербурга похвастались обновлением дома с часовней Божией Матери Коневской на Загородном проспекте.

«Исторический центр Петербурга входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. И это требует от нас сохранения не только известных всему миру дворцов и храмов, но и рядовой застройки», — сказал губернатор Александр Беглов.

В этот раз Смольный «расщедрился» менее чем 18 миллионами рублей, полагая, что этого достаточно. Однако в действительности единичные реконструкции не уберегут исторический центр от окончательного разрушения.

При попустительстве властей объекты культурного наследия ветшают и рушатся. Не исключено, что Петербург войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как город-рекордсмен по количеству исторических руин. Общественники насчитали в Северной столице порядка семи тысяч зданий, нуждающихся в ремонте.

Чего стоит лишь Апраксин двор – центр нелегальной торговли, который оказался на грани уничтожения, а также Конюшенное ведомство, разваливающееся на глазах.

К Новому году социолог Максим Шугалей подарил Александру Беглову елочные игрушки с видами заброшенного Петербурга, рассчитывая, что у губернатора проснётся совесть. Однако у чиновников Смольного, как обычно, дала знать о себе лишь коммерческая жилка. Спустя несколько дней новогодние жары обнаружились на «Авито». Шугалей, к слову, решил их выкупить и тем самым заложить добрую традицию.