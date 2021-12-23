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Всероссийская новогодняя акция: «Галамарт» подарил 100 праздничных елок торговым центрам

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© Фото: Галамарт

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Новый год – это предвкушение радости, время чудес, подарки и семейные застолья. А главный символ приближающегося праздника – это, конечно, елка, пушистая зимняя красавица! В декабре у всех цейтнот, все бегают по магазинам в поисках подарков, но один взгляд на елку – и настроение сразу же поднимается. Чтобы все смогли ощутить приближение Нового года, «Галамарт» подарил сто праздничных елок торговым центрам, в которых есть народный магазин – в разных городах и регионах нашей необъятной страны. Будете пробегать мимо – не забудьте сделать фото на память.

Украшения на елках не простые, а с изображениями русских сказочных героев – Бабы Яги, богатырей и многих других. А еще – гирлянды, блестящие шары, деревянные подвески в эко-стиле (хит сезона!)… Их можно рассматривать бесконечно. Кстати, многие украшения можно по полному праву считать «звездными»: они принимали участие в съемках новогоднего фильма «Елки», который вышел на экраны 16 декабря.

Приобрести украшения может каждый в ближайшем магазине «Галамарт». Как всегда – по очень доступным ценам!

И не только их: если вы еще не купили подарки – самое время! В «Галамарте» есть чудесные новогодние наборы посуды, теплые уютные пледы в праздничных расцветках, ароманаборы, настольные игры и многое другое. Огромная часть ассортимента тоже принимала участие в съемках «Елок», и вы уж точно найдете здесь вещи, которые станут полезными и запоминающимися подарками.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по стране, а в ассортименте - более 7 000 товаров для дома и праздника: посуда и бытовая техника, игрушки и гаджеты, разнообразные карнавальные аксессуары, сувениры, украшения! Все необходимое - в одном месте и по приятным ценам, а дополнительно в «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

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