Всероссийская новогодняя акция: «Галамарт» подарил 100 праздничных елок торговым центрам

Украшения на елках не простые, а с изображениями русских сказочных героев – Бабы Яги, богатырей и многих других. А еще – гирлянды, блестящие шары, деревянные подвески в эко-стиле (хит сезона!)… Их можно рассматривать бесконечно. Кстати, многие украшения можно по полному праву считать «звездными»: они принимали участие в съемках новогоднего фильма «Елки», который вышел на экраны 16 декабря.

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