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После ухода Пикалева из Смольного в Петербурге может смениться городское руководство

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© Фото: Администрация Ленобласти

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В высшем руководстве Санкт-Петербурга идут серьёзные кадровые перестановки. В среду, 22 декабря, депутаты Законодательного собрания одобрили кандидатуру Алексея Корабельникова в качестве нового вице-губернатора, отвечающего за финансовый блок. Ранее этот пост занимал Эдуард Батанов. В то же время в СМИ появилась информация о скором уходе другого вице-губернатора – Валерия Пикалева, под контролем которого находились Комитет по вопросам законности, Комитет по природопользованию и Комитет имущественных отношений. По имеющейся, но официально не подтвержденной информации Пикалев может возглавить Московскую область, а действующий глава региона Андрей Воробьёв уйдёт в федеральное правительство.

Пикалев занимает в петербургской политической системе особое место. На протяжении последних лет у городских чиновников и политиков имелось два основных покровителя – либо действующий губернатор Александр Беглов, либо экс-спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Пикалев же один из бывших сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). В частности, он руководил одним из Управлений Службы безопасности президента Владимира Путина.

Среди других сотрудников ФСО, ушедших на гражданские должности госслужбы, можно отметить экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева. Они, как и Пикалев, уже зарекомендовали себя не только как доверенные лица президента, но и как грамотные управленцы.

Перевод Пикалева из Санкт-Петербурга в Московскую область может быть связан с негативной обстановкой в Северной столице. Третью зиму подряд город сталкивается со снежным коллапсом, и проблема в первую очередь не с уровнем выпавших осадков, а с хронической нехваткой техники и работников у коммунальных служб. Проседают экономическая сфера, социальная, нет ясности с транспортной и мусорной реформами. Решения при введении коронавирусных ограничений стремительно разрушают целые бизнес-сектора, при этом город регулярно выходит на первое место в стране по числу заболевших.

Самый вероятный итог этих процессов – замена высшего руководства города, что может коснуться и губернатора Александра Беглова. Нахождение Пикалева в центре таких событий может ударить по его репутации и негативно сказаться на дальнейшем карьерном росте. Желание федерального руководства перед этим вывести из Петербурга перспективного Пикалева вполне естественно и оправдано. Какая же судьба ожидает губернатора Александра Беглова и других его заместителей пока не ясно.

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