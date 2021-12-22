  • 22 Декабрь 2021
USD 23.12.2021 73.7901 -0.0305
USD ММВБ 13:24 73.7763  
EUR 23.12.2021 83.1541 -0.1672
EUR ММВБ 13:24 83.2626  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Наши дзюдоисты вернулись с наградами с «Лиги Европы»: в Москве их встретили старые друзья – рыжие коты

Автор:

Темы дня

Обе команды клуба Дзюдо «Урал-Западная Сибирь» вернулись из Праги с международного престижного клубного турнира по Дзюдо «Лига Европы», завоевав в сложной борьбе бронзу и серебро. В московском аэропорту их встречали верные друзья и соратники из народного магазина «Галамарт»; цветы, теплые поздравления и подарки – рыжие коты устроили маленький праздник для наших спортсменов.

Схватка была тяжелой: нашим парням пришлось провести пять командных встреч, но высочайшая концентрация, собранность и настоящий командный (уральский!) дух помогли спортсменам выстоять в этом марафоне и завоевать бронзовые награды.

«Каждый из нас понимал, что выходит на татами бороться не только за себя, но и за всю команду, - рассказал дзюдоист клуба «Урал-Западная Сибирь» Валерий Ендовицкий. - И это так здорово - чувствовать поддержку парней. Конечно, мы расстроились, когда уступили в первой встрече французам, но именно командный дух позволил нам собраться и победить все последующие встречи и подняться на третью ступень пьедестала почета».

У девушек все было не менее драматично: буквально за пару дней до старта травму получила Анастасия Поликарпова. Категорию 52 кг так и не удалось закрыть, поэтому на татами девчонки выходили вчетвером, а в финале остались втроём: травму стопы получила екатеринбурженка Яна Полякова. Но, несмотря на это, наши дзюдоистки сразу показали, что в Прагу приехали не на прогулку: уверенно победили и вышли в финал, где их ждали француженки, в составе которых три (!) олимпийские чемпионки. Опыт и мастерство перевесили 5:0 в пользу клуба из Франции, и российские дзюдоистки завоевали серебро, которое обеспечило нам путевку в золотую Лигу Дзюдо на следующий год.

Команда веселых рыжих котов и Баба Яга из «Галамарта» преподнесли девушкам цветы, поздравили наших спортсменов теплыми словами и всем вручили подарки от народного магазина – аккумуляторы, зарядки, наушники и другие гаджеты, которые позволяют всегда оставаться мобильными в современном мире. Дальше – больше, ведь впереди - Золотая Лига, где наш клуб выступит уже в следующем году!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram