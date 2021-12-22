Наши дзюдоисты вернулись с наградами с «Лиги Европы»: в Москве их встретили старые друзья – рыжие коты

Схватка была тяжелой: нашим парням пришлось провести пять командных встреч, но высочайшая концентрация, собранность и настоящий командный (уральский!) дух помогли спортсменам выстоять в этом марафоне и завоевать бронзовые награды.

«Каждый из нас понимал, что выходит на татами бороться не только за себя, но и за всю команду, - рассказал дзюдоист клуба «Урал-Западная Сибирь» Валерий Ендовицкий. - И это так здорово - чувствовать поддержку парней. Конечно, мы расстроились, когда уступили в первой встрече французам, но именно командный дух позволил нам собраться и победить все последующие встречи и подняться на третью ступень пьедестала почета».





У девушек все было не менее драматично: буквально за пару дней до старта травму получила Анастасия Поликарпова. Категорию 52 кг так и не удалось закрыть, поэтому на татами девчонки выходили вчетвером, а в финале остались втроём: травму стопы получила екатеринбурженка Яна Полякова. Но, несмотря на это, наши дзюдоистки сразу показали, что в Прагу приехали не на прогулку: уверенно победили и вышли в финал, где их ждали француженки, в составе которых три (!) олимпийские чемпионки. Опыт и мастерство перевесили 5:0 в пользу клуба из Франции, и российские дзюдоистки завоевали серебро, которое обеспечило нам путевку в золотую Лигу Дзюдо на следующий год.

Команда веселых рыжих котов и Баба Яга из «Галамарта» преподнесли девушкам цветы, поздравили наших спортсменов теплыми словами и всем вручили подарки от народного магазина – аккумуляторы, зарядки, наушники и другие гаджеты, которые позволяют всегда оставаться мобильными в современном мире. Дальше – больше, ведь впереди - Золотая Лига, где наш клуб выступит уже в следующем году!

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