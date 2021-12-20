Новые похождения блогера Николая Камнева за бюджетными средствами?

Портал Санкт-Петербург.ру уже писал про странные траты смольнинского медиа «Город+», когда его директором был широко известный в узких кругах блогер Николай Камнев. Десятки миллионов бюджетных средств расходовались вне целевого назначения или с нарушениями законодательства. Однако тогда, блогер чудом избежал ответственности. Почему – вопрос к прокуратуре, которая не дала ход расследованию нарушений. Однако, похоже история имеет свое продолжение. В ней снова фигурирует Камнев и она снова касается денег.

Анонимный телеграм-канал АНП опубликовал 17 декабря пост, в котором говорилось о наличии неких непрозрачных схем в схеме взаимодействия подрядчиков Смольного в сфере взаимодействия со СМИ. Приводим его полностью.

«Губернатора Петербурга ознакомили с докладом об отмывании денежных средств несколькими подрядчиками в сфере обеспечения информационной безопасности, работе со СМИ, политического SMM.

Речь идёт про работу с традиционной прессой, привлечению в социальные сети аудиторий, стимулирование активности гражданского общества, создание инфо-поводов и акций.

Губернатор не владеет терминологией и слабо разбирается в политическом SMM. Однако, "аудиторам" удалось без сложных терминов объяснить всю схему движения денежных потоков в государственном заказе медиа-блока. От завышенной стоимости дизайнерских услуг, стоимости создания контента, до экономии на каналах распространения информации с последующим обналичиванием денежных средств через подконтрольные злоумышленникам юридические лица» – сообщили авторы канала.



Журналисты нашего издания пообщались с игроками рынка медиа. В результате, в нашем распоряжении оказалась любопытная фотография, из которой следует, что государственная компания АО «Гатр» (телеканал «Санкт-Петербург», от правительства Петербурга его курирует Валерий Пикалев) якобы ежемесячно переводит 1 730 000 рублей фонду «Новое Медиа» который как уже сообщали СМИ возглавляет супруга блогера Николая Камнева.

В отчетности телеканала этот контракт найти не удалось, соответственно из открытых источников не возможно установить период, когда переводы могли производиться, как и подтвердить или опровергнуть достоверность информации о денежных переводах. Однако, как следует из открытой бухгалтерской отчетности фонда Ирины Камневой в базе «Сбис», в 2020 она получила 17 935 000 рублей доходов. При этом, в 2019-м году, фонд хозяйственной активности не проявлял и имел нулевой доход.

Вообще, такие взаимоотношения, если они существуют, кажутся весьма странными. Ведь задачи по отработке повестки в социальных сетях возложены на Центр Управления регионом, который в Петербурге возглавляет Елена Никитина, а на федеральном уровне курирует Владимир Табак. А работа со СМИ входит в ведение вице-губернатора Максима Мейксина. Проверить, куда фонд направлял выручку, могут только контролирующие органы – сведения о контрагентах не являются публичными.



Однако, как говорят данные налоговой, Николай Камнев в апреле 2020 года стал индивидуальным предпринимателем. Основной вид его деятельности – разработка компьютерного обеспечения. Вполне возможно, что он мог получать средства от Фонда "Новые Медиа". Найти информацию о деятельности ИП Егоров на медиа рынке в открытых источниках не удалось.



Однако, как говорят на рынке – случается, что некоторые недобросовестные дельцы могут использовать счета индивидуальных предпринимателей для «обналички». Впрочем, мы не ставим под сомнение добросовестность героев нашей публикации. Мы верим, что все их денежные операции легальны и законны. Разбираться с расходованием бюджетных средств должны контролирующие органы, если вдруг заинтересуются, из каких источников «Новое медиа» получало миллионы, имеют ли эти деньги бюджетное происхождение и кому, а также за что они потом уходили.



Журналисты «Санкт-Петербург.ру» попытались обратиться за комментариями к генеральному директору телеканала «Санкт-Петербург» Александру Малькевичу, однако, дозвониться до него не получилось. Судя по записям в социальных сетях, Малькевич находится в Москве.