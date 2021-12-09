Петербурженка Инесса Сумарокова получила премию за лучший сборник стихов

Петербургская поэтесса Сумарокова получила награду от глянцевого журнала Megapolis Time в рамках 5-й ежегодной премии «Лучшие из Лучших». Ее книга интимной лирики "69" была признана лучшим сборником стихов 2021.

Этот год стал для поэтессы щедрым на признание общественности. Инесса Сумарокова — Женщина года по версии журнала Expert rf — стала лауреатом премий "За вклад в развитие культуры РФ" и "Поэтесса года".

Инесса - лидер движения "Поэты России". Ее творческое сообщесвто помогает юным дарованиям найти своего читателя. "Поэты России" - самый популярный поэтический паблик ВКонтакте, где публикуют стихи авторов со всех уголков России и проводят литературные конкурсы.

Сумарокова — поэтесса нового поколения. Смело пишет о запретных темах, о том, что беспокоит каждого, но вслух мало кто решается об этом говорить. Ее сборник интимной лирики "69" - квинтэссенция личного эротического опыта.

Загадочные видеоролики на свои стихи поэтесса снимает в Петербурге. Вероятно, поэтому они пропитаны мистицизмом и духом питерского декаданса.

Подробнее о творчестве Сумароковой можно прочесть в материалах Megapolis Time:

https://megapolistime.com/inessa_sumarokova_poezia/