Павший жертвой революции иконостас Смольного собора восстановят

Смольный собор, возведенный в 1835 году по проекту Б. Ф. Растрелли, обретет еще одну утраченную ценность. Как стало известно нашему изданию, начались работы по восстановлению иконостаса храма. Сам иконостас был установлен в соборе в 1835 году, его создал архитектор Максимилиан Месмахер, известный проектами отделки Аничкова дворца, немецкой лютеранской церкви св. Петра, дворца великого князя Владимира Александровича и т. д.

По мнению художника-реставратора Ярослава Штеренберга, иконостас Смольного собора был интерпретацией шедевров мировой живописи. Так, русские мастера подражали, например, Федору Брюллову и Петру Басину. Были среди них и другие вдохновители.

После революции 1917 года храм перешел в управление церковной двадцатки, в апреле 1922 года из храма были изъяты ценности, а 7 октября 1922 года собор был полностью закрыт. После этого из храма убрали иконостас, и с 70-х годов XX века его фрагменты полностью пропали.

Воссоздать утраченный иконостас предложил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В собрании РНБ специалисты обнаружили альбом иконостасов 1904 года, содержащий три изображения иконостаса Смольного собора, два из которых — с масштабной линейкой, что позволяет добиться максимальной достоверности.

Проект возвращения иконостаса в 2021 году поддержал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры, благодаря которому в Петербурге удалось воссоздать церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», киновию, или «общежительный монастырь», Александро-Невской лавры.

«В скором времени в соборе будет смонтирована входная экспозиционная группа, а также принесена чтимая икона — список Чудотворной иконы Федоровской Божией матери», — говорит директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илья Козлов.

По его словам, есть также идея создать в чердачном пространстве собора экспозицию «Собрание Ангелов», однако приоритет сейчас — восстановление иконостаса.

По оценкам специалистов, воссоздание иконостаса займет от двух с половиной до трех лет.