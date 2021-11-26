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Как вернуть славу Павловскому музыкальному вокзалу

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В Петербурге состоялась онлайн-конференция Кинокомиссии Петербургского отделения Русского географического общества. В ходе конференции обсуждалась роль Павловского музыкального вокзала в истории Царскосельской железной дороги и истории российской музыкальной культуры.

Павловский музыкальный вокзал задумывался для привлечения петербуржцев к путешествию по Царскосельской железной дороге. Ранее многие с опаской относились к новому виду транспорта и не хотели пересаживаться из привычных экипажей. Павловский музыкальный вокзал стал своего рода удачным рекламным ходом, он позволил повысить популярность железных дорог.

Изначально Павловский вокзал представлял собой гостиницу с буфетом, где выступали цыгане. Но со временем он превратился в первый концертный зал России, на его сцене выступали выдающиеся дирижеры, композиторы и артисты. Впервые были исполнены известные произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Михаила Глинки, а вот с 1856 года там десять сезонов подряд выступал сын Иоганна Штрауса.

«Есть такое понятие – гений места. Дух-покровитель оказался благосклонным к Павловскому музыкальному вокзалу, органично соединившему в себе человеческий гений и уникальность, красоту природы», – сказала о Павловском музыкальном вокзале директор Федерального государственного бюджетного учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Павловск» Вера Дементьева.

К сожалению, в военное время вокзал был уничтожен. А вместе с ним в прошлое ушла и традиция музыкальных сезонов. Но потребность в классической музыке осталась.

«После утраты Павловского музыкального вокзала в годы минувшей войны всегда существовала мечта его возрождения, к которой не однажды приближались совсем близко, когда остро вставал вопрос воссоздания славной страницы истории в культурной жизни страны», – сообщила Вера Дементьева. – «Но одному коллективу музея такой проект не поднять. Это должна быть задача всей культурной общественности России. Цель проекта – вновь занять лидирующее место в мировой музыкальной культуре».

В онлайн-конференции также приняли участия директор СПБ ГБУ «Историко-литературный музей города Пушкина» Наталья Петрова, председатель кинокомиссии РГО Александр Ингилевич, член Правления Санкт-Петербургского союза краеведов Алексей Ерофеев, лауреат международных конкурсов, пианистка Мариинского театра Неллия Абди. Все участники подчеркнули необходимость возрождения Павловского музыкального вокзала как центра российской и мировой музыкальной культуры.

«Мы должны вернуть славу этого места, славу Павловских музыкальных сезонов. Силы для этого есть. А главное, есть огромное желание!» – резюмировала Вера Дементьева.

 

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