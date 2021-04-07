Директор школы №552 опроверг отравление детей

О том, что в школе якобы отравились дети, Алла Кузнецова сама узнала из сообщений местных изданий, - сообщила директор Мойке78. По словам учителя, в классе, про который идет речь, сегодня в школу не явились семеро учеников.

Никто из детей не приходил с жалобами в медкабинет, не было обращений с симптомати отравления и в районной политиклинике. Сейчас весенний сезон вспышки ОРВИ, поэтому родители иногда путают такое недомогание с отравлениями.

Ранее подобного рода информация распространялась и про одну из школ Василеостровского района. Однако проверка прокуратуры никаких нарушений не выявила.