Эксперты ожидают роста цен на электронику на 20 процентов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных дистрибьюторов и экспертов.

Участники российского рынка электроники прогнозируют, что со второго квартала 2021 года в стране ожидается рост цен на такую продукцию на десять-двадцать процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных дистрибьюторов и экспертов.

В связи с этим возрастает важность правильного выбора техники с учетом технических характеристик, а также удобством использования и обслуживания. Определиться с выбором техники, наибольшим образом отвечающей как финансовым возможностям, так и необходимым характеристикам, поможет сервис "Товароскоп". Создатели сервиса собирают из огромного ассортимента различных товаров рейтинги лучшей бытовой техники и электроники.

Тем временем, по мнениям специалистов, подорожание электроники ожидается на фоне роста стоимости логистики, а также дефицита комплектующих. Отмечается, что ситуация с комплектующими, вероятно, не будет урегулирована до конца этого года.