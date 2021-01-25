Банковскую тайну смягчили, а хранение "первички" продлили

Изменения в сроки хранения данных учетов вступили в силу 17 марта этого года. Пять лет теперь надо будет хранить документы, которые подтверждают доходы, расходы и уплату налогов. Все это коснется не только больших струкутур, но так же индвидуальных предпринимателей.
А еще, налоговым органам сильно смягчили ражим банковской тайны. Сейчас банки будут обязаны выдавать копии паспортов клиентов, копии доверенностей и прочих докуменетов.
Иной раз разобраться в налоговом законодательстве не очень просто, особенно начинающему предпринимателю. Штатный бухгалтер для небольшой компании будет стоить недешево, поэтому лучше всего поручить ведение бухучета онлайн надеждной компании.