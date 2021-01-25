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Банковскую тайну смягчили, а хранение "первички" продлили

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22 Марта 2021, 18:37

Новые изменения появились в Налоговом Кодексе России. Теперь, хранить данные налогового и бухгалтерского учетов будут не четыре года, а пять. А еще, налоговики будут запросто получать доступ к банковской тайне.

Изменения в сроки хранения данных учетов вступили в силу 17 марта этого года. Пять лет теперь надо будет хранить документы, которые подтверждают доходы, расходы и уплату налогов. Все это коснется не только больших струкутур, но так же индвидуальных предпринимателей.

А еще, налоговым органам сильно смягчили ражим банковской тайны. Сейчас банки будут обязаны выдавать копии паспортов клиентов, копии доверенностей и прочих докуменетов.

Иной раз разобраться в налоговом законодательстве не очень просто, особенно начинающему предпринимателю. Штатный бухгалтер для небольшой компании будет стоить недешево, поэтому лучше всего поручить ведение бухучета онлайн надеждной компании.

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