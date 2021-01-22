Эксперт назвал случаи, в которых банки могут отказать в открытии счета

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Исполнительный директор финансово-технической платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов, сообщил, что в настоящее время банки стали более сурово и усилено относится к своим клиентам. Из-за этого иногда возникают случаи в отказе при открытии счета.

«Причин для отрицательного решения при открытии счета или выпуска карты физическому лицу может быть много. Но чаще всего это неполадки с документами, удостоверяющими личность: отсутствие паспорта или заменяющего его документа, наличие посторонних отметок в документах», — заявил эксперт.

Кроме того, помимо проблем с паспортом, отказ в открытии счета со стороны банка может возникнуть из-за отсутствия у иностранного гражданина миграционной карты и других документов, необходимых для проживания в другой стране. В случае попытки обмана или каких-то мошеннических операций со стороны гражданина, банк может внести этого клиента в черный список.