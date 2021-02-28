Поляков рассказал, каким требованиям должен отвечать автобус новой транспортной модели

В интервью на "78 канале" глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о том, что в городе планируется переход с коммерческого общественного транспорта на городской. По его словам, комитет требует, чтобы уже в 2022 году на маршруты вышли новые современные низкопольные автобусы. При этом для удобства оплаты в салонах планируется установить терминалы или многофункциональные валидаторы. Они должны обеспечивать оплату, как «Подорожником», так и банковской картой.

При этом Поляков добавил, что в новых автобусах для комфортного проезда будут установлены информационные системы с медиакомплексами, а также системы климат-контроля. Помимо этого, на маршрутах с низким пассажиропотоком будут курсировать автобусы среднего или малого класса.

В ходе интервью глава комитета подчеркнул, что «в Петербурге должен работать цивилизованный и доступный для всех горожан транспорт». Поэтому, по его словам, городские власти выбрали «модель, в которой нет места так называемым коммерческим маршрутам». При этом из действующих «коммерческих» маршрутов все же планируется сохранить 70 наиболее популярных направлений.