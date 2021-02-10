Приезд Раппопорта, набухание "Едра" в ЗакСе и рейтинги Елина: о чем пишет политический Телеграм Петербурга

Едва ли не главная сегодняшняя новость в политическом телеграме Петербурга - это вероятный приезд в город кремлевского технолога Бориса Раппопорта. Уже скоро.

Как предполагают авторы канала АНП (@neolginskie), вместе Борисом Яковлевичем к будущей избирательной кампании вместе с "десантом москвичей" временно жить в Северную столицу якобы переедет общероссийский куратор ЦУРов Владимир Табак.

Присутствие еще одной кремлевской пиар-героини Кристины Потупчик канал тоже обещает. А еще, говорится о вероятном нарастании конкуренции упомянутых лиц с известным петербургским технологом Александром Серавиным.

Если все это действительно так, то кроме битвы кандидатов, мы увидим битву команд, как это было на губернаторских в 2019-м. Наблюдать за этим будет очень любопытно.

Большая часть петербургских каналов, которые пишут про политику в Телеграм топчутся на теме сегодняшнего заседания в Законодательном Собрании. Не обошел своим вниманием это канал "Занимательная конспирология" (@tumanconspirolog). Этот источник часто связывают с именем нынешнего колумниста "Новой Газеты Петербург" Сергея Ковальченко. Так вот, "Конспирология" пишет о новом регламенте, который якобы "продавливает" фракция Единой России. Депутатам хотят запретить брать перерывы для выступлений. И ограничат внесением только одного законопроекта на заседание. Таким образом, как поясняют авторы канала, в ЗакСе могут пытаться избавиться от пространных выступлений оппозиционных депутатов на тему протестов. От себя добавим, что такими обычно занимаются Максим Резник и Борис Вишневский.

Канал МСК (@mishanetupi) сегодня традиционно подсчитывает рейтинги петербургских вице-губернаторов. Как предполагают авторы, факт представления доклада о высокоскоростной железной дороге между Петербургом и Москвой Евгением Елиным, добавляет ему политических очков. И это якобы камень в огород транспортного вице-губернатора города, Максима Соколова. Такой весьма странный вывод делается из того, что Доклад был озвучен на высоком уровне, в присутствии зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Напоминаем нашим читателям, что сообщения в телеграм-каналах являются только одной из вероятных версий развития событий на политической арене города. Их достоверность сможет подтвердить или опровергнуть только время.