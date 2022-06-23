Я его запомнила очень позитивным: Буланова высказалась про смерть Шатунова

Певица Татьяна Буланова эмоционально отреагировала на известие о кончине испоонителя Юрия Шатунова. Экс-солисту "Ласкового мая" было 48 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Буланова рассказала, что запомнит певца невероятно приятным и позитивным человеком.

Мы с ним работали лет 20 назад достаточно долго — где-то три недели мы ездили в турне по Германии. И я могу сказать только, что мне невероятно грустно от этой новости, - поделилась певица с порталом "Петроград".

Певица выразила семье певца соболезнования, но отметила, что они никому не нужны.

Юрий Шатунов скончался в четверг, 23 июня, в карете скорой помощи. У певца произошел инфаркт, ему было 48 лет.

Популярность Юрию Шатунову принесло участие в группе "Ласковый май". в 1991 году певец покинул коллектив и отправился в сольное плавание. Известные хиты группы - "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь" и другие.