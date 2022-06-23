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Политолог поддержал плавное внедрение третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

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Автобус
© Фото: МК в Питере

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В Петербурге 15 июля стартует третий этап транпортной реформы.  Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отметил, что изменения будет внедрены постепенно, поскольку этот метод оправдал себя во время проведения второго этапа транспортной реформы. 

Мнение политика поддержали эксперты. Политолог Виталий Горохов отчемает, что решение проводить третий этап постепенно имеет множество плюсов. Последовательность является главным преимуществом постепенного внедрения.

Сама логика поэтапного реформирования продиктована тем, что на каждом последующем этапе реформатор устраняет выявленные недочеты предыдущих, - рассказал специалист в беседе с изданием "МК в Питере".

Горохов отметил, что власти Петербурга учитывают ошибки и недочеты, которые были выявлены на прошлых этапах. Так на линию уже были выпущены дополнительные автобусы, было усилено информирование граждан.

Еще одним плюсом плавного внедрения транспортной реформы стала возможность увидеть изменения на отдельных маршрутах.

 

 

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