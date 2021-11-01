Из Университета профсюзов отчислили целую группу студентов

Ученый совет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов принял решение о расформировании группы студентов третьего курса по направление «Актерское мастерство». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

За время заседания ученого совета было установлено, что почти все студенты в период локдауна нарушали устав вуза и нормативные акты губернатора Петербурга>В частности, студентов признали виновными в незаконном сборе денег для преподавателей Левицких. Последние использовали денежные средства для организации подпольных занятий в период локдауна. Отчисленным студентам также вменили в вину их посещение.

Студентов также обвинили в записи постановочного видео, где одна из учащихся упала в обморок, и организации беспорядков, унижающих преподавателей и сотрудников вуза.