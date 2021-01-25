Пресс-служба администрации Ленобласти решила присвоить заслуги координационного центра Мишустина?

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путин координационный центр правительства России, который по данным из открытых источников формирует картину реального положения дел в регионах. Пресс-служба администрации Ленобласти, которая курирует и местный центр управления регионом, поспешила сообщить, что сбор данных для координационного центра – в том числе и их заслуга.

Во вторник, 13 апреля, президент РФ Владимир Путин прибыл в координационный центр правительства страны в столичной гостинице «Украина». Центр создан на базе правительства, которое возглавляет Михаил Мишустин, и должен обеспечивать профильным ведомствам координацию между собой и поток объективных данных из регионов.

«Здесь все по-современному, так и должно быть – это действительно помогает в работе. Но обратная связь должна поступать из регионов, нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная, поступала», - сказал в координационном центре Владимир Путин.

В ответ на слова президента о необходимости собирать объективную информацию, пресс-служба администрации Ленобласти зачем-то вспомнила местный Центру управления регионом (ЦУР). Соответствующая публикация пресс-службы о визите Владимира Путина так и озаглавлена – «Владимир Путин ждет информации от ЦУР»

При этом глава государства, говоря о сборе объективной информации, имел, очевидно, в виду самостоятельный центр правительства страны. ЦУРы, созданные по регионам силами АНО «Диалог», публично в выступлении президента не упоминались.

Остается добавить, что ЦУР Ленобласти курирует тот же человек, который руководит и пресс-службой администрации региона – Екатерина Путронен. Фактически она самостоятельно формирует образ местной власти как внутри региона, так и в глазах федерального правительства. А вот на координационный центр Мишустина у нее влияния нет, как и на собираемые им данные.