Изгнание главы Купчино, перестановки в комобре и досрочные выборы: о чем пишет политический Телеграм Петербурга

Канал АПН (@neolginskie) сегодня рассказывает об "изгнании главы МО "Купчино" Ольги Алексеевой. По мнению авторов канала, сейчас депутатский расклад в муниципальном округе будто бы работает в пользу депутата ЗакСа Александра Тетердинко (10 мундепов), еще по пять лояльных у главы Фрунзенского района Константина Серова и депутата Госдумы Михаила Романова. При этом, якобы по неким "договоренностям" между Тетердинко и Романовым, обязанности главы МО исполняет Алексеева.

Из-за конфликта, который якобы разгорелся между Ольгой и ее патронами, ее пытаются сместить с должности (на момент публикации этого текста, Алексеева уже ушла с должности). При этом, говорится, что место главы может занять некий Кирпичев. Однако чей он ставленник - не уточняется.

О том, что предшествовало назначению в городской комитет по образованию нового председателя - Наталии Путиловской, сегодня пишет канал "Ротонда" (@rotondamedia). Авторки канала - Ксения Клочкова и Мария Карпенко уточняют: Путиловская уже работала в комобре на должности заместителя бывшего председателя Жанны Воробьевой. Однако,бутдо бы после ссоры с последней, она ушла в Колпинский район и пробыла там восемь лет.

Сначала, Ирина Потехина, по словам журналисток, якобы хотела назначить вместо Путловской начальницу своего аппарата Инну Черноскутову. Но ее кандидатуру "зарубили" в Москве. "Ротонда" предполагает, что Путиловская якобы не очень хочет быть начальником комобра, но иного выхода у нее нет.

Ну и третья сегодняшняя "телеграммная новость" вообще из области конспирологии. Канал "Скипетр" (@skipetrrf) сообщает о возможном переносе единого дня голосования с сентбяря на начало июля. Решение об этом будто бы будет принято в Москве в течение ближайших дней. От себя добавим, что если такое действительно произойдет, расклад на выборах в ЗакСобрание Петербурга будет интереснейшим. Потому, как многие игроки еще до конца не решили кто вообще пойдет и от кого. А уж о старте избирательной кампании вообще говорить не приходится. Информационное поле в городе вялое и будущие кандидаты не спешат привлекать к своей работе даже малейшее внимание петербургской публики.