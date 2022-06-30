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Лучшие онлайн-ресурсы для изучения бизнес английского

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© Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

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Чтобы уроки приносили пользу, организуйте занятия так, чтобы было удобно, интересно и не скучно. Лучше всего в этом помогут онлайн-сервисы: они предложат аудио и видеозанятия, финансовые и образовательные подкасты, раскроют секреты делового английского.
 
Расскажем подробнее о популярных ресурсах для уверенного старта.
 
Деловой английский за 5 недель от BistroEnglish
 
Курс охватывает самые разные темы – от знакомства с новыми партнерами и основ ведения диалога по телефону до заключения контрактов и работы с финансовыми документами. Пожалуй, это одна из самых объемных, систематизированных и продуманных программ обучения, включающая:
  • 50 видеоуроков;
  • 25 аудиодиалогов с носителями языка;
  • бонусные видео с практическими занятиями: как составить резюме или презентацию, пройти собеседование и пр.;
  • аудирование с британским, американским и канадским акцентом, где вы тренируетесь хорошо понимать речь на слух
Несмотря на то, что грамматические конструкции входят в перечень изучаемых тем, основной акцент делается на живую речь, лексику, устойчивые языковые конструкции.
 
Даже не думайте, что изучение бизнес английского должно быть скучным. Поверьте, в этом курсе все с точностью до наоборот. Оксана Долинка, преподаватель английского и автор курса, разработала программу таким образом, что каждый урок максимально интерактивен. А участие носителей языка из стран позволяет познакомиться и научиться понимать разные акценты.
 
Уроки от British Council
 
Хороший выбор для тех, кто уже знает язык и хочет подтянуть именно деловую лексику. На странице можно найти материалы и курсы для разных ситуаций:
  • бизнес-литература;
  • готовые занятия для сотрудников компании;
  • лексика и грамматика для деловой переписки;
  • основы составления резюме на иностранном языке;
  • подкасты для бизнес-сообщества и многое другое.
Business English Pod
 
Сервис предлагает занятия, затрагивающие разные аспекты делового общения, помогает освоить лексику для:
  • самопрезентации;
  • телефонного общения;
  • проведения встреч и мероприятий;
  • подготовки документации;
  • переговоров;
  • устройства на работу и пр.
Чтобы полноценно заниматься, нужно владеть языком на уровне Intermediate или выше. В противном случае разобрать пояснения, транскрипции уроков и грамматический материал будет сложно.
 
Breaking News English
 
Создатели сайта уверяют, что подобрали свыше много разнообразных занятий для 7 уровней владения языком. Уроки представляют собой готовые тексты на разные темы, словарь новых слов с пояснениями, а также упражнения на отработку материала.
 
English Central
 
Сервис предлагает новый взгляд на изучение бизнес-английского: каждый день вас будет ждать интересный ролик, подобранный с учетом целей занятий и уровня владения языком. Сам урок выглядит так:
  • просмотр видео;
  • отработка материала – нужно будет заполнить пробелы в тексте с учетом прослушанной лексики;
  • отработка произношения.
Лучше всего ресурс подойдет тем, кто хочет заниматься в спокойной обстановке, без ограничений по времени.
 
Выбор ресурса для обучения - не самый простой. Попробуйте разные, посмотрите, какой вам подходит больше всего. Начните с курса Оксаны Долинка "Деловой английский за 5 недель”, вероятнее всего, вы даже не захотите искать что-то другое.

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