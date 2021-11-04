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В День народного единства Лахта Центр засияет в цветах триколора

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© Фото: пресс-служба Лахта Центра

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Город полностью готов к празднованию Дня народного единства.

В Приморском районе Петербурга подсветка Лахта Центра засияет в цветах российского триколора в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба делового центра. 

Город уже готов отметить День народного единства и украсил районы города праздничной подсветкой. Так, кроме Лахта Центра, в бело-сине-красными огнями украсили Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Иллюминация будет включена с наступлением темноты в 16:55, а отключат ее утром 5 ноября. 

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября в Северной столице не будут разводить мосты. 

 

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