В День народного единства Лахта Центр засияет в цветах триколора

В Приморском районе Петербурга подсветка Лахта Центра засияет в цветах российского триколора в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба делового центра.

Город уже готов отметить День народного единства и украсил районы города праздничной подсветкой. Так, кроме Лахта Центра, в бело-сине-красными огнями украсили Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Иллюминация будет включена с наступлением темноты в 16:55, а отключат ее утром 5 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября в Северной столице не будут разводить мосты.