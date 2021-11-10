Спикер ЗакСа поздравил с праздником сотрудников МВД

Спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский в начале заседания 10 ноября поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником от лица всех парламентариев. Председатель ЗакСа отметил, что это праздник не только для правоохранителей, но и для всех горожан, которые ценят и глубоко уважают их нелегкий и благородный труд. Спикер отметил, что когда что-то случается, все мы в первую очередь идем к сотрудникам МВД.

Ранее сотрудников правоохранительных органов поздравил с профессиональным праздником губернатор Александр Беглов. Он отметил, что служба правоохранителей опасна и трудна, но необходима Петербургу.