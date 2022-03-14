Набережную возле «Лахта-центра» благоустроят к лету

Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» предоставлен участок в Приморском районе Петербурга для благоустройства набережной возле «Лахта-центра» и создания там общественного пространства. Как уточнили в администрации города, работы на объекте проведут в рамках инвестиционного проекта по обустройству северной береговой линии Лахтинской гавани.

На участке появится защитное сооружение, длина которого составит 259 метров. Таким образом будет укреплен берег. После завершения работ по благоустройству на новой территории установят памятный знак Петру I.

Завершение работ запланировано в июне 2022 года. Все объекты будут переданы в собственность города.