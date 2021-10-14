Райффайзенбанк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге

В офисе нового формата клиенты могут решить любые задачи в комфортной обстановке, продуманной до мелочей на основе исследования клиентских потребностей. Для этого в отделении выделены три блока: зона самообслуживания и быстрых операций, зона частных консультаций и функциональная зона отдыха. В каждой из них особое внимание уделено приватности и максимальному комфорту клиентов:

банкоматы, как и рабочие места, изолированы друг от друга, чтобы оберегать личное пространство клиентов во время решения их финансовых задач;

отсутствие резких контрастов, сочетание приглушённого освещения в общих зонах с акцентным освещением рабочих зон позволяют сосредоточиться, а шумопоглощающие поверхности и материалы, которые используются во всех элементах отделки и мебели, придают пространству акустический комфорт;

удобная навигация и продуманное зонирование делает использование офиса простым и понятным. В новом отделении родители могут оставить своих малышей в детской зоне и не волноваться о том, что шум помешает другим клиентам;

офис предлагает несколько форматов мест для отдыха и проведения консультаций по цифровым сервисам (огороженные места с софами, переговорные комнаты, круглые столы с мягкими креслами, барные стулья).

«В нашей розничной сети то, как выглядит комфортный банк, определили клиенты. На основе исследования их потребностей мы выбрали подход к офису нового формата. Сюда люди приходят к людям, чтобы легко и быстро решить любую финансовую задачу. Мы позаботились об организации пространства, в котором комфортно будет всем: и клиентам, и сотрудникам, и самым маленьким нашим гостям», — отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.

«На протяжении 20 лет сеть отделений банка в Санкт-Петербурге стабильно демонстрирует высокую рентабельность бизнеса. Мы активно наращиваем базу индивидуальных клиентов и клиентов малого бизнеса и, при этом, поддерживаем низкий уровень риска. Поэтому банк заинтересован в укреплении позиций в стратегически важном для него Северо-Западном регионе. Надеюсь, что клиенты по достоинству оценят наш новый подход к комфортному пространству и будут рекомендовать отделение своим близким», — прокомментировал открытие отделения в новом формате Андрей Почеснев, руководитель макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Отделение «Чернышевское» обслуживает индивидуальных и премиальных клиентов, а также предприятия малого бизнеса. Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг, среди которых — обслуживание текущих счетов, вкладов и депозитов, выпуск и выдача банковских карт, программы потребительского и ипотечного кредитования, страховые и накопительные программы, инвестиционные решения, а также расчетно-кассовое обслуживание.

Режим работы офиса:

обслуживание физических лиц: с понедельника по пятницу 10:00 - 19:00, в субботу 11:00 - 17:00;

обслуживание юридических лиц: с понедельника по пятницу 10:00 - 19:00, в субботу и воскресенье выходной;

банкоматы доступны круглосуточно.

Новое отделение расположено по адресу: пр. Чернышевского, д. 17, лит. А. Полный список отделений доступен на сайте Райффайзенбанка в разделе «Офисы и банкоматы».