  • 14 Октябрь 2021
USD 15.10.2021 71.7846 +-0.0731
USD ММВБ 16:20 71.5468  
EUR 15.10.2021 83.3347 +0.3319
EUR ММВБ 16:20 83.0091  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Райффайзенбанк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге


© Фото: Райффайзенбанк

Темы дня

«Отделение «Чернышевское» — первый офис нового формата, с которого началось обновление всей розничной сети банка.

В офисе нового формата клиенты могут решить любые задачи в комфортной обстановке, продуманной до мелочей на основе исследования клиентских потребностей. Для этого в отделении выделены три блока: зона самообслуживания и быстрых операций, зона частных консультаций и функциональная зона отдыха. В каждой из них особое внимание уделено приватности и максимальному комфорту клиентов:

банкоматы, как и рабочие места, изолированы друг от друга, чтобы оберегать личное пространство клиентов во время решения их финансовых задач;
отсутствие резких контрастов, сочетание приглушённого освещения в общих зонах с акцентным освещением рабочих зон позволяют сосредоточиться, а шумопоглощающие поверхности и материалы, которые используются во всех элементах отделки и мебели, придают пространству акустический комфорт;
удобная навигация и продуманное зонирование делает использование офиса простым и понятным. В новом отделении родители могут оставить своих малышей в детской зоне и не волноваться о том, что шум помешает другим клиентам;
офис предлагает несколько форматов мест для отдыха и проведения консультаций по цифровым сервисам (огороженные места с софами, переговорные комнаты, круглые столы с мягкими креслами, барные стулья).

«В нашей розничной сети то, как выглядит комфортный банк, определили клиенты. На основе исследования их потребностей мы выбрали подход к офису нового формата. Сюда люди приходят к людям, чтобы легко и быстро решить любую финансовую задачу. Мы позаботились об организации пространства, в котором комфортно будет всем: и клиентам, и сотрудникам, и самым маленьким нашим гостям», — отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.

«На протяжении 20 лет сеть отделений банка в Санкт-Петербурге стабильно демонстрирует высокую рентабельность бизнеса. Мы активно наращиваем базу индивидуальных клиентов и клиентов малого бизнеса и, при этом, поддерживаем низкий уровень риска. Поэтому банк заинтересован в укреплении позиций в стратегически важном для него Северо-Западном регионе. Надеюсь, что клиенты по достоинству оценят наш новый подход к комфортному пространству и будут рекомендовать отделение своим близким», — прокомментировал открытие отделения в новом формате Андрей Почеснев, руководитель макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Отделение «Чернышевское» обслуживает индивидуальных и премиальных клиентов, а также предприятия малого бизнеса. Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг, среди которых — обслуживание текущих счетов, вкладов и депозитов, выпуск и выдача банковских карт, программы потребительского и ипотечного кредитования, страховые и накопительные программы, инвестиционные решения, а также расчетно-кассовое обслуживание.

Режим работы офиса:

обслуживание физических лиц: с понедельника по пятницу 10:00 - 19:00, в субботу 11:00 - 17:00;
обслуживание юридических лиц: с понедельника по пятницу 10:00 - 19:00, в субботу и воскресенье выходной;
банкоматы доступны круглосуточно.
Новое отделение расположено по адресу: пр. Чернышевского, д. 17, лит. А. Полный список отделений доступен на сайте Райффайзенбанка в разделе «Офисы и банкоматы».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.10.21
    Райффайзенбанк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге
    13.10.21
    Динамика российского авторынка ухудшила среднегодовые показатели
    11.10.21
    Реферат по физической культуре: рекомендации к написанию и требования к оформлению
    11.10.21
    Профессия энергетика - со школьной скамьи и на всю жизнь
    11.10.21
    В субботу 9 октября в Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке», в котором приняли участие петербуржцы и их питомцы
    08.10.21
    В Гатчине отметили 140-летие энергокомплекса района
    06.10.21
    «МК в Питере» объединит бегунов и любителей животных 9 октября в Муринском парке
    06.10.21
    «Жилье продолжит дорожать»: каким будет 2021 год для недвижимости Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram