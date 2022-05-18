  • 18 Май 2022
USD 18.05.2022 63.5428 +0.0983
USD ММВБ 15:21 63.2542  
EUR 18.05.2022 66.3644 +0.5478
EUR ММВБ 15:21 66.3478  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Как найти поставщика для интернет-магазина?

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В этой статье расскажем, как найти поставщика для интернет-магазина.

От производителя

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о поставке товара в магазин — это, конечно же, производитель. Именно покупая товары у него, вы можете получить самые выгодные цены. Конечно, не всегда легко получить товар таким образом. Часто производители имеют своих назначенных дистрибьюторов и только через них они торгуют товаром, только они передают его в магазины и другим продавцам. Если уже есть возможность купить товар напрямую у производителя, то зачастую это приходится делать большими партиями, в зависимости от товара, сотнями, тысячами или десятками тысяч.

От небольших мастеров

Не все производители являются крупными корпорациями или компаниями с множеством заводов. Производители также являются ремесленниками или людьми, которые производят свою продукцию в кустарном промысле. Им часто сложно выйти на рынок со своей продукцией. У них нет своего магазина, они мало занимаются маркетингом, но сотрудничество с ними может быть очень плодотворным. С такими поставщиками стоит работать, потому что вы можете быть в партнерстве с ними.

Товары от оптовиков

Еще один способ получить товар — купить его прямо со склада. В некоторых ситуациях это может быть лучшим вариантом, чем покупка у производителя. Оптовики обычно предлагают много разных товаров, но из одной или смежных отраслей.

Каждый производитель выпускает что-то свое, поэтому когда у вас на складе много разной продукции, приходится договариваться со многими поставщиками.

У отраслевого оптовика может быть все необходимое, благодаря чему весь необходимый вам товар будет доставлен от одной компании, а также у вас будет хорошая переговорная позиция.

Дропшиппинг, т.е. продажа без покупки товара

Вы можете открыть магазин, даже не имея собственного товара. Это возможно благодаря дропшиппингу. Это логистический метод, при котором сотрудничество с оптовиком основано на разных принципах. Товар, который есть на складе, продается, и всю логистику, связанную с его доставкой конечному покупателю, берет на себя склад. Конечно, он покупает продукты непосредственно в магазине и магазин для него является продавцом, именно он оплачивает товар. Расчеты между магазином и оптовиком аналогичны, продавец просто оплачивает товар, купленный на его сайте. Прибыль здесь — это, как и в любом случае, маржа. Это отличный вариант для тех, кто не может позволить себе большой склад. Этот метод также имеет очень низкий порог входа. Вам не нужно ничего вкладывать, и вы можете продавать товары практически из любого уголка мира.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы20162

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram