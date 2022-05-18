В этой статье расскажем, как найти поставщика для интернет-магазина.

От производителя

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о поставке товара в магазин — это, конечно же, производитель. Именно покупая товары у него, вы можете получить самые выгодные цены. Конечно, не всегда легко получить товар таким образом. Часто производители имеют своих назначенных дистрибьюторов и только через них они торгуют товаром, только они передают его в магазины и другим продавцам. Если уже есть возможность купить товар напрямую у производителя, то зачастую это приходится делать большими партиями, в зависимости от товара, сотнями, тысячами или десятками тысяч.

От небольших мастеров

Не все производители являются крупными корпорациями или компаниями с множеством заводов. Производители также являются ремесленниками или людьми, которые производят свою продукцию в кустарном промысле. Им часто сложно выйти на рынок со своей продукцией. У них нет своего магазина, они мало занимаются маркетингом, но сотрудничество с ними может быть очень плодотворным. С такими поставщиками стоит работать, потому что вы можете быть в партнерстве с ними.

Товары от оптовиков

Еще один способ получить товар — купить его прямо со склада. В некоторых ситуациях это может быть лучшим вариантом, чем покупка у производителя. Оптовики обычно предлагают много разных товаров, но из одной или смежных отраслей.

Каждый производитель выпускает что-то свое, поэтому когда у вас на складе много разной продукции, приходится договариваться со многими поставщиками.

У отраслевого оптовика может быть все необходимое, благодаря чему весь необходимый вам товар будет доставлен от одной компании, а также у вас будет хорошая переговорная позиция.

Дропшиппинг, т.е. продажа без покупки товара

Вы можете открыть магазин, даже не имея собственного товара. Это возможно благодаря дропшиппингу. Это логистический метод, при котором сотрудничество с оптовиком основано на разных принципах. Товар, который есть на складе, продается, и всю логистику, связанную с его доставкой конечному покупателю, берет на себя склад. Конечно, он покупает продукты непосредственно в магазине и магазин для него является продавцом, именно он оплачивает товар. Расчеты между магазином и оптовиком аналогичны, продавец просто оплачивает товар, купленный на его сайте. Прибыль здесь — это, как и в любом случае, маржа. Это отличный вариант для тех, кто не может позволить себе большой склад. Этот метод также имеет очень низкий порог входа. Вам не нужно ничего вкладывать, и вы можете продавать товары практически из любого уголка мира.

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