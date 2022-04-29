Портал «Агентство бизнес новостей» запустил раздел «БизнесLife» с советами для владельцев малого бизнеса

Из-за санкций и нестабильной внешнеполитической обстановки многим предприятиям нужна помощь. Особенно в поддержке нуждаются владельцы малого и среднего бизнеса. Правительство Петербурга уже объявило о том, что фонд поддержки субъектов МСП увеличат на 1 трлн рублей, а небольшим предприятиям предоставят отсрочки по ряду региональных налогов.

Крупный бизнес, в том числе и СМИ, тоже не останется в стороне. На сайте «АБН» был создан раздел «БизнесLife». Инициатива поможет с медийным освещением деятельности предпринимателей: раздел будет наполняться вдохновляющими историями петербуржцев, которые с нуля построили своё дело. Также в разделе будут публиковаться статьи с советами от экспертов. Сотрудники крупных корпораций подскажут, как сохранить бизнес в непростые времена. Помимо этого, в разделе будет появляться вся актуальная информация о мерах поддержки МСП.

В рамках проекта уже была опубликована статья на тему продвижения малым бизнесом товаров и услуг в интернете. Специалисты Сбера совместно с таргетологами и представителям соцсетей рассказали, стоит ли урезать рекламные бюджеты в кризис и какие методы продвижения лучше всего подходят малому бизнесу. Также Сбер представил свою инновационную CMS-систему inSales. Платформа поможет расширить аудиторию и географию продаж.