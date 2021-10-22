Отдых, полный впечатлений

Sura Hagia Sophia Hotel и Sura Design Hotel & Suites уже более 10 лет дарят своим гостям незабываемый отдых, каждый раз удивляя и впечатляя даже самых искушенных туристов. Здесь знают, как задать высокую планку отдыха и запомниться каждому гостю. В распоряжении туристов не только шикарные видовые номера с прекрасной панорамой исторического полуострова, но и пышные сады, конференц-залы, открытый бассейн с видом на собор Святой Софии, спа-салон и массаж.

А если вы предпочитаете более активный отдых, консьерж-служба отеля поможет вам с поиском и бронированием лучших туров и экскурсий: от туров по Босфору до жемчужин Стамбула, от Принцевых островов до Каппадокии. Вам остается только наслаждаться каждым моментом своего отпуска в Sura Hotels, остальное на себя возьмет команда экспертов. Также гостям предоставляется услуга безопасного трансфера на комфортабельных и новых транспортных средствах в соответствии с различными категориями пассажиров.

Каждое возвращение в отель будет для вас не менее приятным, чем любая экскурсия. Каждый номер отеля прорабатывался с особым трепетом. Номера отеля Sura Hagia Sophia оформлены в современном стиле. Изюминку придает использование элементов различных стилей, объединяющих разнообразие культуры Стамбула воедино. В первой половине 2021 года отель, уже имеющий множество наград на международной арене, получил престижные награды таких конкурсов, как International Ecotourism Society Awards, Muse Hotel Awards, Prestige Awards, Travel & Hospitality Awards. Отель стал лучшим в категориях «Лучшая экологически чистая компания», «Отель мирового класса», «Роскошный отель года», «Отель года».

А для ценителей эксклюзивности стоит обратить внимание на бутик-отель Sura Design Hotel & Suites. Вас не оставит равнодушным интерьер отеля: полы выполнены из лазурита, бирюзы, янтаря и серебра, а каждый этаж украшен драгоценными камнями. В такой атмосфере роскоши и хорошего вкуса вы будете чувствовать себя самым желанным гостем. Отель рассчитан на 60 номеров и люксов, отмечен многими наградами, такими как «Роскошный дизайн-отель», «Отель года», «Роскошный бутик-отель мирового класса».

Впечатления от Sura Hotels дополнят обеды и ужины в шикарных ресторанах. Ресторан Galeyan предлагает своим посетителям отведать блюда османской и анатолийской кухни. Известный шеф-повар Юнус Эмре Аккор встретит вас традиционными блюдами, адаптированными к современным веяниям.

В ресторане Deraliye Ottoman вы найдете множество блюд османской кухни, достойных султанов. Здесь вы можете отправиться в путешествие вкусов от Средней Азии до иранской кухни, и от Анатолии до Балкан.

Интересная кухня представлена в ресторане Deraliye Terrace. Уникальное сочетание восточной и западной кухни оценили гости со всех уголков мира. Еще одна особенность ресторана – непередаваемый вид на исторический полуостров.

Какой отдых может обойтись без настоящего турецкого кофе? Кофе Khaldi - это кофе нового поколения с изысканным вкусом. Большой выбор и качество свежемолотого кофе сделают утро каждого дня поистине добрым. Не уставайте баловать себя!

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