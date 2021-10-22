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Отдых, полный впечатлений


© Фото: Sura Hotels
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    Всесезонные отели Sura – обладатели международных наград, ждут путешественников в любое время года и находятся в самом сердце Стамбула. Чем не прекрасный вариант на ноябрьские праздники?

    Sura Hagia Sophia Hotel и Sura Design Hotel & Suites уже более 10 лет дарят своим гостям незабываемый отдых, каждый раз удивляя и впечатляя даже самых искушенных туристов. Здесь знают, как задать высокую планку отдыха и запомниться каждому гостю. В распоряжении туристов не только шикарные видовые номера с прекрасной панорамой исторического полуострова, но и пышные сады, конференц-залы, открытый бассейн с видом на собор Святой Софии, спа-салон и массаж.

    А если вы предпочитаете более активный отдых, консьерж-служба отеля поможет вам с поиском и бронированием лучших туров и экскурсий: от туров по Босфору до жемчужин Стамбула, от Принцевых островов до Каппадокии. Вам остается только наслаждаться каждым моментом своего отпуска в Sura Hotels, остальное на себя возьмет команда экспертов. Также гостям предоставляется услуга безопасного трансфера на комфортабельных и новых транспортных средствах в соответствии с различными категориями пассажиров.

    Каждое возвращение в отель будет для вас не менее приятным, чем любая экскурсия. Каждый номер отеля прорабатывался с особым трепетом. Номера отеля Sura Hagia Sophia оформлены в современном стиле. Изюминку придает использование элементов различных стилей, объединяющих разнообразие культуры Стамбула воедино. В первой половине 2021 года отель, уже имеющий множество наград на международной арене, получил престижные награды таких конкурсов, как International Ecotourism Society Awards, Muse Hotel Awards, Prestige Awards, Travel & Hospitality Awards. Отель стал лучшим в категориях «Лучшая экологически чистая компания», «Отель мирового класса», «Роскошный отель года», «Отель года».

    А для ценителей эксклюзивности стоит обратить внимание на бутик-отель Sura Design Hotel & Suites. Вас не оставит равнодушным интерьер отеля: полы выполнены из лазурита, бирюзы, янтаря и серебра, а каждый этаж украшен драгоценными камнями. В такой атмосфере роскоши и хорошего вкуса вы будете чувствовать себя самым желанным гостем. Отель рассчитан на 60 номеров и люксов, отмечен многими наградами, такими как «Роскошный дизайн-отель», «Отель года», «Роскошный бутик-отель мирового класса».

    Впечатления от Sura Hotels дополнят обеды и ужины в шикарных ресторанах. Ресторан Galeyan предлагает своим посетителям отведать блюда османской и анатолийской кухни. Известный шеф-повар Юнус Эмре Аккор встретит вас традиционными блюдами, адаптированными к современным веяниям.

    В ресторане Deraliye Ottoman вы найдете множество блюд османской кухни, достойных султанов. Здесь вы можете отправиться в путешествие вкусов от Средней Азии до иранской кухни, и от Анатолии до Балкан.

    Интересная кухня представлена в ресторане Deraliye Terrace. Уникальное сочетание восточной и западной кухни оценили гости со всех уголков мира. Еще одна особенность ресторана – непередаваемый вид на исторический полуостров.

    Какой отдых может обойтись без настоящего турецкого кофе? Кофе Khaldi - это кофе нового поколения с изысканным вкусом. Большой выбор и качество свежемолотого кофе сделают утро каждого дня поистине добрым. Не уставайте баловать себя!

    Награды:

    • ILuxury Awards / Luxury Services - Luxury Hotel - Luxury Providers & Services - Concierge Services 2021- Konuk Concierge
    • ILuxury Awards / Luxury Accommodation - Luxury Hotel - Cultural Hotel 2021 - Sura Hagia Sophia Hotel
    • ILuxury Awards / Luxury Accommodation - Luxury Hotel - Design Hotel 2021- Sura Design Hotel & Suites
    • International Travel Awards / Best 5 Star Hotel in Turkey 2021- Sura Hagia Sophia Hotel
    • International Travel Awards / Best Luxury Design Hotel in Turkey 2021 – Sura Design Hotel & Suites
    • International Travel Awards / Best Boutique Hotel in Turkey 2021– Sura Design Hotel & Suites
    • The International Ecotourism Society Awards / Best Eco-Friendly Company – 2021 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • Muse Hotel Awards - World-Class Hotel – 2021 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • Muse Hotel Awards - World-Class Luxury Boutique Hotel - 2021 / Sura Design Hotel & Suites
    • Prestige Awards - Luxury Hotel of the Year – 2021 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • Travel and Hospitality Awards - Hotel of The Year – 2021 / Sura Design Hotel & Suites
    • Travel and Hospitality Awards - Hotel of The Year in Turkey – 2021 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • Booking.com – Traveller Review Awards – 2021 / Sura Design Hotel & Suites
    • Booking.com – Traveller Review Awards – 2021 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • hotel.com fabulous
    • World Luxury Hotel Awards - Luxury Design Hotel - Global Winner -2020 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • Tripadvisor-Travelers' Choice – 2020 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • KAYAK - Luxury Hotel - Traveller Favourite – 2020 / Sura Design Hotel & Suites
    • Certificate of Safe Tourism, Turkey – 2020 / Sura Hotels
    • International Travel Awards - Turkey's Best Luxury Hotel - 2020 / Sura Hagia Sophia Hotel
    • Luxury Lifestyle Awards - Luxury Boutique Hotel in Istanbul – 2019 / Sura Design Hotel & Suites
    • Galatian Awards - Signature Boutique Design Hotel, Regional Winner Europe – 2019 / Sura Design Hotel & Suites

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