Почему Санкт-Петербург считается IT-столицей России

Исторические предпосылки

До 1918 года именно Петербург, а не Москва, носил статус столицы Российской Империи. Такой статус был связан со строительством множества технических университетов, лицеев, гимназий, качество подготовки специалистов было максимально высоким. Потеря столичного статуса позволила “отсеять” людей, которые после университета планировали связать карьеру с государственной службой, остались только те, что действительно увлечены наукой. Времена менялись, на смену механике пришла электроника, но техническая база университетов, их стремление быть ведущими в России, остались. Вчерашние инженеры, составляющие чертежи на кульманах, пересели за компьютеры, кто-то решил самостоятельно осваивать азы IT-индустрии, вдобавок, начала приходить и перспективная, талантливая молодежь, видящая в отрасли не просто способ заработка, но возможность развития личности, реализации замыслов, творческих и практических.

Университетская жизнь

Наглядный пример уровня подготовки питерских студентов – регулярные победы в мировом первенстве по программированию ACM/ICPC. Триумфаторами становились команды ИТМО и СПбГУ. Выразить уровень преподавания в ВУЗах, умения студентов практически применить знания можно цифрами:Общее количество участников первенства – 40-50 тысяч;Количество команд – 14-15 тысяч;До финала доходит всего 128 команд;Победитель – только один.

Государственная поддержка

В 2018 была запущена программа субсидирования субъектов инновационной сферы. Трудовой комитет города поддерживает IT-предприятия, готовые привлекать региональных специалистов. Отбор довольно жесткий, многие компании устанавливают минимальный опыт работы в 3 года, но это способствует насыщению рынка именно квалифицированными кадрами, достойными IT-столицы.Субсидия предполагает, что компании могут возместить расходы, связанные с зарплатой сотрудников из регионов, арендой жилья, ценой билетов. С каждым годом количество приехавших в Петербург работников возрастает, на субсидии выделяется все больше средств. Питерские предприятия предлагают вновь прибывшим специалистам не только более выгодные условия труда (медианная зарплата тут куда выше региональной), но и возможность работы с крупными проектами: игровыми, информационными и тд.

Крупнейшие питерские IT-организации

В Петербурге зарегистрированы сотни, тысячи предприятий. Это:международные компании;российские организации (как местные, так и филиалы федеральных корпораций);увеличивается численность телекоммуникационных предприятий, фирм, область которых – поставки устройств для использования в сфере высоких технологий (lan-art.ru, skeo.ru, vionet.ru, nevatel.com и другие).Концентрация предприятий сферы высоких технологий превысила этот показатель в Москве, неудивительно, что именно Петербург признается российской IT-столицей.