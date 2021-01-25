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Что делать, если сломался замок?

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24 Сентября 2021, 17:00

замена замков rusgostservice.ru

Надежный современный замок во входной металлической двери - это залог уверенности в завтрашнем дне и того, что собственность и имущество находятся под надёжной защитой. Между тем даже самые дорогие запорные механизмы могут выходить из строя. Происходит это по разным причинам: в сегодняшней статье мы поговорим о них подробно и выясним, куда обратиться, если замок во входной двери потребовал скорейшей замены.

Среди самых распространённых причин поломок специалисты выделяют следующие:

  • заводские дефекты: мастера, профиль которых - замена замков в металлических, входных, деревянных дверях с выездом на адрес https://rusgostservice.ru/zamki_ustanovka_zamena.html, рассказывают, что на практике они встречаются в 10-15% случаев;
  • ошибки в процессе эксплуатации. Под ошибкой в подавляющем большинстве случаев подразумевается приложение чрезмерных усилий, резкие движения при открывании запорного механизма;
  • попадание в личинку замка посторонних предметов: это может быть как случайность, так и злонамеренные действия третьих лиц.

Чтобы выяснить, что послужило причиной поломкой замка в отдельно взятом случае, следует обратиться к профессионалам: в своём распоряжении они будут иметь необходимое оборудование и инструменты, а самое главное - ценный опыт и знания.

Можно ли произвести замену замков в металлических дверях своими силами?

Ещё 15-20 лет назад это было распространённой практикой: собственник квартиры, частного дома, офиса вооружался подручными инструментами и пытался вскрыть замок самостоятельно. В некоторых случаях этого приводило к серьезному повреждению дверного полотна и к значительному удорожанию ремонта. В 2021 году существует отличная альтернатива - это обращение к услугам профессионалов, которые могут выехать на объект заказчика круглосуточно и произвести вскрытие любых замков https://rusgostservice.ru/zamki_vskrytie.html. Ознакомиться со стоимостью оперативного вскрытия замков в металлических входных и деревянных дверях можно на сайте компании РусГостСервис: это популярный сервис дверей и замков, с которым успешно сотрудничают те, кто ценит своё время и не желает напрасно терять ни минуты. При вызове мастера сообщите следующую информацию:

  • место своего нахождения;
  • проблема, с которой вы столкнулись;
  • самостоятельные действия, которые вы пытались предпринять.

Специалист приедет на место незамедлительно, при нём будет всё необходимое для максимально успешного решения поставленных задач. По завершении работ мастер даст необходимые консультации и разъяснения.

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