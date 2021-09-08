Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?

Кровь в кале — это важный симптом группы серьезных заболеваний и веский аргумент для срочного визита к колопроктологу. У здорового человека выделений из заднего прохода быть не должно. Поэтому появление крови из ануса с большой степенью вероятности может говорить о наличии заболевания толстой или прямой кишки. По мнению проктологов клиники Альтермед, самодиагностика и последующее самолечение всегда малоэффективны и могут приводить к осложнениям.

К кому обращаться за помощью

Записываться на прием нужно к колопроктологу – этот врач специализируется на лечении заболеваний толстой (включая прямую) кишки, крестца и тазового дна.

Как оценить симптомы

Цвет, характер, обильность и наличие боли при выделении крови — факторы, на которые стоит обратить внимание, если вы заметили появление крови из заднего прохода. Кровь может быть смешана с каловыми массами и её выделение происходит во время опорожнения кишки. При ряде заболеваний кровотечение отмечается непосредственно до или после дефекации, также выделение крови вне акта дефекации. Характер кровотечения всегда нужно отмечать, по возможности сфотографировать, чтобы у доктора было максимум информации.

При каких заболеваниях может выделяться кровь из заднего прохода?

При ряде болезней видимых выделений крови нет и о её наличии можно узнать только по результатам анализов. Если видна алая кровь на белой туалетной бумаге, то вероятно источник ее выделения располагается в нижних отделах прямой кишки, более темная кровь характерна при заболеваниях толстой кишки или других отделов желудочно-кишечного тракта. Показаться специалисту нужно как можно скорее и желательно не заниматься самодиагностикой.





Подготовка к обследованию

Прием у колопроктолога (проктолога) отличается от приема у терапевта и требует дополнительной подготовки. Пациенту нужно в домашних условиях или в отдельном помещении в клинике очистить кишечник. Современные малообъемные лекарственные средства позволяют эффективно очистить кишечник, не нарушая привычного ритма жизни. Для первого приема у врача не требуется голодания и полной очистки.

Перед обследованием клиника предоставляет полную информацию о процедуре обследования и дает инструкцию по подготовке к нему. В отделении проктологии клиники Альтермед есть комфортные оборудованные помещения с шумоизоляцией для подготовки к обследованию. Там же используется специальная малообъёмная микроклизма (объем не превышает 100 мл), чаще всего используются препараты Микролакс или Энема-клин. Через 5-15 минут после приема наступает слабительный эффект, и в среднем через полчаса пациент готов к обследованию. Используемые препараты применимы при беременности и в период лактации.

Как проходит прием пациентов

Каждый кабинет врача-колопроктолога в группе клиник «Альтермед» закрывается на ключ. Прием начинается с беседы. Пациента внимательно слушают, собирают информацию про сроки возникновения, причины, эффективность предыдущего лечения, наличие подобных проблем у родственников. Выполняется общий осмотр и особое внимание уделяется визуальной оценке области крестца и промежности. Обязательным пунктом является пальцевое исследование прямой кишки, при этом изучается состояния тонуса мышц прямой кишки, наличие образований и многое другое. Далее следует эндоскопическое исследование аноскопия или ректороманоскопия. Аноскопия - исследование 3-7 см кишечника от анального отверстия, ректоскопия - до 20 см. Несмотря на схожесть применяемых технологий, эти исследования преследуют разные цели. При аноскопии осматривается область анального канала и нижнеампулярного отдела прямой кишки - область расположения наиболее часто встречающихся не опухолевых заболеваний - геморроя и трещин прямой кишки, этот способ позволяет не только осмотреть зону возможного кровотечения, но и при выявлении источника кровотечения воздействовать на него. При ректоскопии осматривается вся прямая кишка, также возможно выполнение диагностической биопсии. Необходимость применения этих и других методов определяется только колопроктологом.

Способы диагностики, применяемые в отделении колопроктологии клиники Альтермед, позволяют в большинстве случаев установить диагноз при первом посещении и начать лечение с использованием наиболее современных малоинвазивных хирургических методик и эффективных лекарственных средств.



