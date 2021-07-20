Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ

Смарт-весы

Компактный интеллектуальный прибор внешне мало чем отличается от обычных весов. Разница заключается в расширенном наборе функций и детальном анализе показателей, связанных со здоровьем человека. Гаджет точно определяет индекс массы тела, процент жира, воды и мышц в организме, составляет графики тенденций. Анализ основывается на биоимпедансометрии, суть которой заключается в измерении электрического сопротивления в различных тканях и структурах тела человека. В целом умные весы сообщают пользователю о 10−15 показателях, число которых зависит от выбранной модели. Детальнее узнать о возможностях девайсов, сравнить их стоимость и заказать с доставкой в Санкт-Петербург, можно по ссылке: https://kz.e-katalog.com/.

Монитор чистоты воздуха

Электронный прибор, который предоставляет информацию о качестве воздуха. В помещении или на улице компактное устройство фиксирует наличие вредных газов и частиц, например, СО2 и РМ2.5, летучих органических соединений, сообщает об изменении влажности и температуры. Чтобы получить точные показатели, некоторые модели (Iqair Airvisual Pro), помимо данных с собственных встроенных датчиков, используют информацию, полученную с уличных станций мониторинга качества воздуха в городе.

Кардиодатчики для точных замеров пульса

Во время систематических занятий спортом рекомендуется контролировать пульс. Для этих целей применяют множество гаджетов, но «золотым стандартом» считают кардиодатчики, которые крепятся на груди. Место расположения девайса — в непосредственной близости от сердца — гарантирует точность измерений. Определяя частоту сердечных сокращений, устройство с помощью Bluetooth связывается с мобильными девайсами для передачи полученных данных. Некоторые модели разработаны для применения в бассейнах и открытых водоемах.

Вилки-контролеры

Столовый прибор оснащен системой сенсоров, которые помогают анализировать пищевые привычки пользователя. Во время еды гаджет определяет вес порции, подсчитывает количество движений руки и их скорость. Если человек ест слишком быстро, умная вилка с помощью индикатора или вибрации сообщит об этом. Такой девайс подойдет людям, которые намерены выработать привычку принимать пищу медленно.

Умные часы

Многофункциональное устройство объединило в себе сразу несколько приборов, которые помогают следить за состоянием здоровья, держать руку на пульсе активности, заменяют телефон и аудиоплеер. Гаджет предоставляет данные о качестве сна, уровне стресса, частоте сердечных сокращений и даже составляет программы индивидуальных тренировок.