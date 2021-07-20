  • 20 Июль 2021
USD 21.07.2021 74.4910 +0.1447
USD ММВБ 15:26 74.4193  
EUR 21.07.2021 87.7727 +0.1630
EUR ММВБ 15:26 87.6487  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ


© Фото: Canva.com

Темы дня

Совмещать динамическую жизнь в мегаполисе и вести здоровый образ жизни непросто. На помощь приходят электронные устройства, которые с легкостью подсчитывают пульс, измеряют давление, контролируют вес и активность в течение дня. Подробнее о пяти девайсах для сторонников ЗОЖ расскажут эксперты «Е-каталог».

Смарт-весы

Компактный интеллектуальный прибор внешне мало чем отличается от обычных весов. Разница заключается в расширенном наборе функций и детальном анализе показателей, связанных со здоровьем человека. Гаджет точно определяет индекс массы тела, процент жира, воды и мышц в организме, составляет графики тенденций. Анализ основывается на биоимпедансометрии, суть которой заключается в измерении электрического сопротивления в различных тканях и структурах тела человека. В целом умные весы сообщают пользователю о 10−15 показателях, число которых зависит от выбранной модели. Детальнее узнать о возможностях девайсов, сравнить их стоимость и заказать с доставкой в Санкт-Петербург, можно по ссылке: https://kz.e-katalog.com/.

Монитор чистоты воздуха

Электронный прибор, который предоставляет информацию о качестве воздуха. В помещении или на улице компактное устройство фиксирует наличие вредных газов и частиц, например, СО2 и РМ2.5, летучих органических соединений, сообщает об изменении влажности и температуры. Чтобы получить точные показатели, некоторые модели (Iqair Airvisual Pro), помимо данных с собственных встроенных датчиков, используют информацию, полученную с уличных станций мониторинга качества воздуха в городе.

Кардиодатчики для точных замеров пульса

Во время систематических занятий спортом рекомендуется контролировать пульс. Для этих целей применяют множество гаджетов, но «золотым стандартом» считают кардиодатчики, которые крепятся на груди. Место расположения девайса — в непосредственной близости от сердца — гарантирует точность измерений. Определяя частоту сердечных сокращений, устройство с помощью Bluetooth связывается с мобильными девайсами для передачи полученных данных. Некоторые модели разработаны для применения в бассейнах и открытых водоемах.

Вилки-контролеры

Столовый прибор оснащен системой сенсоров, которые помогают анализировать пищевые привычки пользователя. Во время еды гаджет определяет вес порции, подсчитывает количество движений руки и их скорость. Если человек ест слишком быстро, умная вилка с помощью индикатора или вибрации сообщит об этом. Такой девайс подойдет людям, которые намерены выработать привычку принимать пищу медленно.

Умные часы

Многофункциональное устройство объединило в себе сразу несколько приборов, которые помогают следить за состоянием здоровья, держать руку на пульсе активности, заменяют телефон и аудиоплеер. Гаджет предоставляет данные о качестве сна, уровне стресса, частоте сердечных сокращений и даже составляет программы индивидуальных тренировок.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram