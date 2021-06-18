II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге

Масштабный международный конгресс состоялся благодаря организации Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,под руководством ректора Багненко Сергея Федоровича (главного внештатного специалиста-хирурга Минздрава РФ СЗФО) и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) под председательством Мантуровой Натальи Евгеньевны –(главного внештатного специалиста-пластического хирурга Минздрава РФ и ДЗ г. Москвы). Конгресс насчитывает более 60 секций и 280 докладчиков.Мероприятие такого масштаба для данной отрасли в г. Санкт-Петербурге проводится впервые.Основные темы конгресса:● Эстетическая пластическая хирургия лица● Эстетическая хирургия молочных желез● Эстетическая медицина и дерматология● Эстетические аспекты челюстно-лицевой хирургии● Эстетическая медицина, геронтология и anti-age● Эстетические аспекты и решения гендерных проблем● Эстетическая пластическая хирургия и косметология бариатрических пациентов● Онконастороженность и коморбидность в эстетической медицине● Безопасность пациентов в эстетической пластической хирургии и эстетической медицине● Актуальные юридические требования к работе клиники эстетической медицины● Эстетическая медицина подросткового и детского возраста● Новое в законодательстве: эстетическая медицина и пластическая хирургия● Оптимизация профессиональной деятельности в условиях COVIDМантурова Наталья Евгеньевна, президент II международного конгресса «Мультидисциплинарная эстетическая медицина», д.м.н., главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент РОПРЭХ:«К участию в конгрессе мы пригласили не только врачей пластических хирургов, но и врачей других специальностей: гинекологов, онкологов, отоларингологов и др. Сегодня в эстетической медицине очень важен междисциплинарный подход. Даже включена сессия «Искусство в пластической хирургии» для понимания творческого подхода в образовании и формировании пластического хирурга. Ведь у каждого человека своя красота и врач должен её видеть и понимать. Например,возьмём операцию по коррекции формы носа (ринопластику) - здесь важно не только сформировать красивую форму носа, нужно чтобы он нормально функционировал, т.е. «дышал». Поэтому для выполнения данной операции необходима консультация отоларинголога и, при необходимости, его участие в проведении операции.И так с любыми видами операций.»Исмагилов Артур Халитович, д.м.н.,ведущий научный сотрудник отдела реконструктивной хирургии Приволжского филиала РОНЦ им. Н.Н. Блохина, врач онколог-маммолог Клинического Онкологического Диспансера МЗ РТ, президент Международной Ассоциации пластических хирургов и Онкологов, профессор:«Программа отлично структурирована – меня, как маммолога, очень радуетмультидисциплинарность – есть отличная возможность послушать доклады не только по эстетической хирургии, но и реконструктивной микрохирургии».Липский Константин Борисович, пластический хирург, к.м.н., вице-президент РОПРЭХ, доцент кафедры пластической хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий специалист по вторичной и реконструктивной ринопластике:«Программа конгресса составлена представителями различных кафедр разных городов, многие докладчики на одной сцене бывали крайне редко, и такая возможность объединиться – безусловно большой плюс организации конгресса. Хотелось бы, чтобы этот конгресс претендовал на роль летней площадки РОПРЭХ, как это заведено в Американском обществе пластических хирургов, с которым мы недавно подписали партнерское соглашение.»На конгрессе проходит внеочередной съезд организации РОПРЭХ – Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. В Санкт-Петербурге съезд РОПРЭХ проводится впервые с целью обсуждения ключевых вопросов по эффективности работы организации.Еще одно значимое событие для отрасли – проведение заседания Профильной комиссии по специальности «пластическая хирургия», где будут рассмотрены ключевые вопросы по пластической хирургии в России.Потекаев Николай Николаевич, д.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, директор МНПЦ дерматовенерологии и косметологии», заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор:«В рамках конгресса будет проведена сессия по микрососудистой хирургии в международном формате, в которой примут участие специалисты из Бельгии, Франции, Испании, США, Израиля, Ирландии, Индии».На сателлитном симпозиуме по микрососудистой хирургии «The BoutiqueMeeting» будут обсуждаться различные вопросы: от реконструкции груди до детской хирургии.Организация подобных международных сессий всегда влияет на авторитетность мероприятия.Волох Мария Александровна, д.м.н., пластический хирург, врач высшей категории, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова:«Микрохирургическая техника является фундаментом развития специальности. Расширение знаний и технических возможностей в этом направлении будет всегда являться основой в появлении новых техник. Эстетическая хирургия не может называться эстетической без понимания законов красоты. И этому надо учиться. Уже длительное время главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ - Н.Е. Мантурова проводит обучающие циклы «Искусство и специальность». Благодаря внедрению этого направления в базовую образовательную программу подготовка молодых специалистов стала проходить на качественно новом уровне - уровне интеграции хирургических и эстетических законов.»В рамках конгресса в Санкт-Петербурге состоится I модуль ISAPS F.A.S.T. «Эстетическая хирургия молочных желез. Осложнения». Это международная фундаментальная обучающая программа по эстетической хирургии, организованная ISAPS и РОПРЭХ.Шарова Алиса Александровна,к.м.н., врач-косметолог, геронтолог, доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Этического Комитета ОЭМ:«В научной программе конгресса освещены наиболее актуальные на сегодняшний момент проблемы современной эстетической медицины: профилактика и лечение осложнений косметологических процедур, тактика ведения пациентов с неблагоприятным коморбидным фоном, эстетические аспекты хронических дерматозов, холистический подход к решению эстетических проблем.»Шаробаро Валентин Ильич, д.м.н., главный внештатный пластический хирург ЦАО ДЗ г. Москвы пластическийхирург, хирург высшей категории, профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор:«Данный конгресс – мультидисциплинарный и поэтому является значимым событием пластическойхирургии 2021 года. Уверен, что конгресс станет полезен для всех – и опытных профессионалов и более молодых специалистов»В том числе во время конгресса будут организованы трансляции из операционных (livesurgery), Начиная с представления пациентов и заканчивая конечным результатом операции. В таком формате специалисты будут обсуждать хирургическое омоложение лица и шеи.Мельников Дмитрий Владимирович,к.м.н., пластический хирург, действительный член Международного общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов:«Все очень соскучились по гибридному формату, которыйнабирает все большую популярность среди коллег. А уникальность этого конгресса в том, что в его организацииучаствовало большое количество светлых голов, максимально насыщенная и полезная программа!»Ознакомиться с подробной программой Второго международного конгресса «Мультидисциплинарная эстетическая медицина»и его спикерамиможно на официальном сайте конгресса. https://spbcongress.com/
II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
© Фото: Конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина»
Мероприятие открылось 17 июня и продлится до 20 июня.
Все новости рубрики
- Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектахВ Санкт-Петербурге прошел Форум бизнес-клубов «Осознанное предпринимательство: самореализация бизнеса в проектах гражданского общества». Представители бизнес-клубов обсуждали актуальные тенденции современного предпринимательства и обменивались мнениями, в каком направлении бизнесмен продолжает саморазвитие, когда достигает определенного уровня успеха.
- Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщикаКак выбрать металлопрокатную продукцию высокого качества и по разумным ценам.
- Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»В Международный день детского телефона доверия подведены итоги Общероссийской акции «День доверия», которая объединила на нескольких площадках более 50 тысяч детей, подростков и родителей.
- 07 мая 2021, 10:56
- К концу года «Спутник Лайт» появится в гражданском оборотеВладимир Путин сообщил о готовности препарата к регистрации.
- 07 мая 2021, 14:50
- Немцы отдали пятое место Петербургу в списке красивейших городов Балтийского побережьяРейтинг составили в редакции немецкой информационной газеты Die Welt.
|
следующая
- Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 годуКак получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году. Особенности получения лицензии Минкульта по новым правилам. На что обратить внимание, какие пункты оформления лицензии прекратили свое действие по новому постановлению.
- igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021Исследовательское агентство Data Insight провело ежегодное награждение лучших брендов в сфере электронной коммерции.
- В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусовСтарт продаж квартир в поселке таунхаусов «Невская усадьба» намечен на осень 2021 года, когда завершатся отделочные работы и все квартиры первого этапа будут сданы. Сейчас же у тех, кто планирует повысить качество жизни и переехать в удобный пригород, появилась возможность забронировать подходящую квартиру в трехэтажном таунхаусе.
- В Зеленогорске снесут «Дачу Кинга» и «Дачу Кирхнера»На месте объектов появится гостиница и кемпинг, а также культурно-развлекательные и спортивные объекты.
- «Единой карте петербуржца» исполнилось два годаЗа этот период количество держателей карты достигло 825 тысяч.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.