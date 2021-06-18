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II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге


© Фото: Конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина»

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Мероприятие открылось 17 июня и продлится до 20 июня.

Масштабный международный конгресс состоялся благодаря организации Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,под руководством ректора Багненко Сергея Федоровича (главного внештатного специалиста-хирурга Минздрава РФ СЗФО) и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ)  под председательством Мантуровой Натальи Евгеньевны –(главного внештатного специалиста-пластического хирурга Минздрава РФ и ДЗ г. Москвы). Конгресс насчитывает более 60 секций и 280 докладчиков.Мероприятие такого масштаба для данной отрасли в г. Санкт-Петербурге проводится впервые.
 
Основные темы конгресса:
● Эстетическая пластическая хирургия лица
● Эстетическая хирургия молочных желез
● Эстетическая медицина и дерматология
● Эстетические аспекты челюстно-лицевой хирургии
● Эстетическая медицина, геронтология и anti-age
● Эстетические аспекты и решения гендерных проблем
● Эстетическая пластическая хирургия и косметология бариатрических пациентов
● Онконастороженность и коморбидность в эстетической медицине
● Безопасность пациентов в эстетической пластической хирургии и эстетической медицине
● Актуальные юридические требования к работе клиники эстетической медицины
● Эстетическая медицина подросткового и детского возраста
● Новое в законодательстве: эстетическая медицина и пластическая хирургия
● Оптимизация профессиональной деятельности в условиях COVID 
 
Мантурова Наталья Евгеньевна, президент II международного конгресса «Мультидисциплинарная эстетическая медицина», д.м.н., главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения  РФ, президент РОПРЭХ:
 «К участию в конгрессе мы пригласили не только врачей пластических хирургов, но и врачей других специальностей: гинекологов, онкологов, отоларингологов и др. Сегодня в эстетической медицине очень важен междисциплинарный подход. Даже включена сессия «Искусство в пластической хирургии» для понимания творческого подхода в образовании и формировании пластического хирурга. Ведь у каждого человека своя красота и врач должен её видеть и понимать. Например,возьмём операцию по коррекции формы носа (ринопластику) - здесь важно не только сформировать красивую форму носа, нужно чтобы он нормально функционировал, т.е. «дышал». Поэтому для выполнения данной операции необходима консультация отоларинголога и, при необходимости, его участие в проведении операции.И так с любыми видами операций.»
 
Исмагилов Артур Халитович, д.м.н.,ведущий научный сотрудник отдела реконструктивной хирургии Приволжского филиала РОНЦ им. Н.Н. Блохина, врач онколог-маммолог Клинического Онкологического Диспансера МЗ РТ, президент Международной Ассоциации пластических хирургов и Онкологов, профессор:
«Программа отлично структурирована – меня, как маммолога, очень радует
мультидисциплинарность – есть отличная возможность послушать доклады не только по эстетической хирургии, но и реконструктивной микрохирургии».
 
Липский Константин Борисович, пластический хирург, к.м.н., вице-президент РОПРЭХ, доцент кафедры пластической хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий специалист по вторичной и реконструктивной ринопластике:
 «Программа конгресса составлена представителями различных кафедр разных городов, многие докладчики на одной сцене бывали крайне редко, и такая возможность объединиться – безусловно большой плюс организации конгресса. Хотелось бы, чтобы этот конгресс претендовал на роль летней площадки РОПРЭХ, как это заведено в Американском обществе пластических хирургов, с которым мы недавно подписали партнерское соглашение.» 
 
На конгрессе проходит внеочередной съезд организации РОПРЭХ – Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. В Санкт-Петербурге съезд РОПРЭХ проводится впервые с целью обсуждения ключевых вопросов по эффективности работы организации.
Еще одно значимое событие для отрасли – проведение заседания Профильной комиссии по специальности «пластическая хирургия», где будут рассмотрены ключевые вопросы по пластической хирургии в России. 
 
Потекаев Николай Николаевич, д.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, директор МНПЦ дерматовенерологии и косметологии», заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор:
 «В рамках конгресса будет проведена сессия по микрососудистой хирургии в международном формате, в которой примут участие специалисты из Бельгии, Франции, Испании, США, Израиля, Ирландии, Индии».
 
На сателлитном симпозиуме по микрососудистой хирургии «The BoutiqueMeeting» будут обсуждаться различные вопросы: от реконструкции груди до детской хирургии.
Организация подобных международных сессий всегда влияет на авторитетность  мероприятия.
 
Волох Мария Александровна, д.м.н., пластический хирург, врач высшей категории, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова:
 «Микрохирургическая техника является фундаментом развития специальности. Расширение знаний и технических возможностей в этом направлении будет всегда являться основой в появлении новых техник. Эстетическая хирургия не может называться эстетической без понимания законов красоты. И этому надо учиться. Уже длительное время главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ - Н.Е. Мантурова проводит обучающие циклы «Искусство и специальность». Благодаря внедрению этого направления в базовую образовательную программу подготовка молодых специалистов стала проходить на качественно новом уровне - уровне интеграции хирургических и эстетических законов.»
 
В рамках конгресса в Санкт-Петербурге состоится I модуль ISAPS F.A.S.T. «Эстетическая хирургия молочных желез. Осложнения». Это международная фундаментальная обучающая программа по эстетической хирургии, организованная ISAPS и РОПРЭХ.
 
Шарова Алиса Александровна,к.м.н., врач-косметолог, геронтолог, доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Этического Комитета ОЭМ:
«В научной программе конгресса освещены наиболее актуальные на сегодняшний момент проблемы современной эстетической медицины: профилактика и лечение осложнений косметологических процедур, тактика ведения пациентов с неблагоприятным коморбидным фоном, эстетические аспекты хронических дерматозов, холистический подход к решению эстетических проблем.»
  
Шаробаро Валентин Ильич, д.м.н., главный внештатный пластический хирург ЦАО ДЗ г. Москвы пластическийхирург, хирург высшей категории, профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор:
«Данный конгресс – мультидисциплинарный и поэтому является значимым событием пластическойхирургии 2021 года. Уверен, что конгресс станет полезен для всех – и опытных профессионалов и более молодых специалистов»
 
В том числе во время конгресса будут организованы трансляции из операционных (livesurgery), Начиная с представления пациентов и заканчивая конечным результатом операции. В таком формате специалисты будут обсуждать хирургическое омоложение лица и шеи.
 
Мельников Дмитрий Владимирович,к.м.н., пластический хирург, действительный член Международного общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов:
«Все очень соскучились по гибридному формату, которыйнабирает все большую популярность среди коллег. А уникальность этого конгресса в том, что в его организацииучаствовало большое количество светлых голов, максимально насыщенная и полезная программа!»
 
Ознакомиться с подробной программой Второго международного конгресса «Мультидисциплинарная эстетическая медицина»и его спикерамиможно на официальном сайте конгресса. https://spbcongress.com/
 

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