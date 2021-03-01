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Какие СМИ в Петербурге чаще всего писали про Беглова во второй половине февраля

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Портал "Санкт-Петербург.ру" публикует новый рейтинг изданий, которые писали чаще всего про главу города.

Журналисты портала "Санкт-Петербург.ру" совместно с сервисом мониторинга pMonitor каждые две недели подводят итоги упоминаемости главы Петербурга Александра Беглова в городских СМИ и телеграм-каналах. Февраль - короткий месяц, поэтому сегодняшний рейтинг относится 14-дневному периоду с 15 февраля.

Городские СМИ

За последние две недели ситуация с лидерами по цитированию практически не изменилась. Телеканал "Санкт-Петербург", после смены руководства взял курс на высокую упоминаемость главы города. Канал продолжает держать планку и занимает первое место и по итогам прошедших двух недель.

На сайте главного городского телеканала губернатора города упоминали 281 раз. Почти на 40% реже о Беглове говорили на страницах смольнинского интернет-телевидения "Город+" - 164.

Замыкает тройку лидеров официальное издание городской администрации - "Петербургский дневник". Его сайт упоминал главу 158 раз.

На четвертой строке рейтинга находится издание "Невские новости". За последние 14 дней февраля они говорили про Беглова 114 раз. Пятую строку держит издание интернет-буржуя Андрея Рябых Gazeta.SPb с 76 упоминаниями. Немногим отстает от него официальный сайт Администрации города - они цитировали Беглова 72 раза.

Седьмое место в этот раз заняла Мойка78 Олега Третьякова. Она говорила про Беглова 67 раз. На восьмое место встало издание АБН с 63 цитатами. Девятое место между собой поделили сайт "78 канала", "Деловой Петербург" и "Закс.Ру". Все три сайта упоминали главу Петербурга по 61 раз.

Замыкает десятку лидеров Peterburg2.ru с 60 заметками, в которых говорилось про Александра Беглова.

Любопытно, что рост упоминаний показывает "Фонтанка". С 1 по 14 февраля количество текстов в именем губернатора в издании равнялось 38. А за последние недели месяца они говорили про Беглова 48 раз. Спровоцирован ли рост увеличением количества инфоповодов или какими-то другими причинами - остается только гадать. Обязательно обратим внимание на показатели самого популярного медиа в городе в следующий двухнедельный период.

Телеграм

Традиционно первую строчку среди петербургских телеграмеров занимает официальный орган Администрации Петербурга в мессенджере - "Управление информации". Они говорили про губернатора 63 раза. Далее идет канал "Петербургского дневника", который в своих сообщениях упоминал Беглова 36 раз.

Следующими в рейтинге появляются каналы сетки, которые иногда связывают с именем чиновницы Смольного Елены Никитиной и блогера Николая Камнева. "Северный город" (26 упоминаний), "Агрегатор" (24), "Северная столица" (23), "Петербург News" (22).

Телеграм-канал телеканала "Санкт-Петербург" (Главное) остался только на седьмой строке с 21 цитатой про Беглова. Следом идет канал "Бармаглот", который, судя по репостам так же относится к упомянутой нами выше сетке.

"78 канал" занимает только девятую строку рейтинга с 20 цитатами, а СЗФО Пресс - десятую, опубликовав 17 постов с упоминанием главы города.

Заметим, что телеграм-канал смольнинского Интернет-ТВ "Город+" достаточно слабо освещает работу первого лица. За период они опубликовали только 11 постов с его упоминанием.

В целом, можно сказать, что в информационном поле Петербурга тексты, которые так или иначе касаются губернатора города Александра Беглова имеют степень своеобразной стабильности. Впрочем, многое зависит от пресс-службы первого лица, которая генерирует примерно одинаковое количество информационных поводов с его участием.

Следить за упоминаниями глав Северо-Запада можно на сайте pMonitor. Рейтинг за предыдущий период - последние две недели января можно посмотреть на портале "Санкт-Петербург.ру".

 

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