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Кто в Петербурге чаще всего писал про Беглова в начале февраля

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Новый рейтинг СМИ Петербурга, которые чаще всего упоминали главу города.

Каждые две недели журналисты портала "Санкт-Петербург.ру" совместно с сервисом автоматического мониторинга pMonitor делают рейтинг изданий и телеграм-каналов, которые упоминают главу города Александра Беглова. За последние недели больше всех отличился сайт главного городского телеканала. Впрочем, тройку лидеров рейтинга как и прежде занимают СМИ Смольного. 

ГОРОДСКИЕ МЕДИА

Телеканал "Санкт-Петербург" за последние две недели почти в два раза нарастил упоминаемость первого лица города и возглавил рейтинг. С 1 по 14 февраля сайт канала говорил об Александре Беглове 251 раз. Это почти в два раза чаще, чем двумя неделями ранее (128 раз).

Интернет-телеканал Смольного "Город+" наоборот в своих публикациях стал реже говорить про губернатора и занял в этот раз второе место. pMonitor насчитал за прошедшие две недели всего 170 текстов. В последние две недели января это было 203 материала.

"Петербургский дневник" стабильно говорит про Александра Беглова около 150 раз. На сей раз это 155 текстов и третье место.

Четвертое место по упоминаниям губернатора занимают "Невские новости" (103 текста). Издание "Мойка78" держит стабильное пятое место рейтинга с 81 текстами, в которых содержится упоминания Беглова.

Очень рядом друг с другом АБН (71 текст), официальный портал Администрации Петербурга (67) и сайт "Делового Петербурга" (63 упоминания). упоминанием Это шестое седьмое и восьмое места соответственно. Кстати, "ДП" за последние две недели увеличил количество текстов и поднялся на восьмую строчку с четырнадцатой. Заметим, что в конце декабря у издания сменился владелец. "Деловой Петербург" купил холдинг "Известия", входящий в ЗАО "НМГ" Юрия Ковальчука.

На девятой строчке - Gazeta Spb и Закс.Ру. В текстах этих изданий по 55 цитат с губернатором.

Замыкает десятку Neva.Today - 53 текста. Остальные СМИ говорили про губернатора в публикациях значительно реже. Но, строки в топ-25 стабильно занимают смольнинские сайты районов. Они не занимают строчки выше из-за того, что в целом в них выходит не очень много публикаций.



ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ ПЕТЕРБУРГА

В который раз лидерство в рейтинге телеграм-каналов по упоминаемости губернатора держит официальный орган пресс-службы Администрации. "Управление информации" упоминало Бегова 69 раз. Это на десять меньше, чем в предыдущие две недели, но все равно рекорд. Далее идет "Северный город", который снова занимает вторую строчку с 29-ю постами.

Канал "Петербургского дневника" вырвался аж на третью строку, сделав в своих публикациях в Телеграм 27 упоминаний Беглова. Заметим, что в предыдущий рейтинг топ-10 они вообще не попадали.

Далее идут "Петерубрг News" (21 упоминание) и Северная столица (20).

Заметим, что каналы остальных официальных изданий Смольного не последовали примеру "Петербургского дневника" и говорили о главе города очень мало. Так, Город+ с 1 по 14 февраля упоминал Беглова всего 14 раз, в телеканал "Санкт-Петербург" и того меньше - шесть раз.


Из значительных событий, которые можно отметить за последние две недели, в которых фигурировал глава города - это очередное послабление коронавирусных ограничений. В остальном информационное поле вокруг деятельности губернатора было стабильным. В медиа освещались его выезды и регулярные выступления.

Рейтинг за предыдущий период - последние две недели января можно посмотреть на портале "Санкт-Петербург.ру".

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