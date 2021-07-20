Жара закончилась, но лето продолжается. Чем занять ребенка в Петербурге

Несмотря на то, что аномальная жара покинула Петербург, лето, а с ним и школьные каникулы, продолжается. Интернет-газета "Санкт-Петербург.ру" предлагает петербургским родителям несколько вариантов проведения отдыха с детьми.

Если вы не готовы отдать чадо в детский лагерь, то вполне можете обойтись экскурсиями, которые предлагают соответствующие тематические паблики.

Петербург также славится огромным количеством детских музев, зоопарков, детских театров и спортивных секций на любой вкус и кошелек.

Можно потратить лето и с пользой. Если вы, например, не успевали водить ребенка на те или иные кружки, или некогда было заниматься его почерком - в помощь вам онлайн-образование и репетиторы по самым разнообразным предметам. Многие даже делают скидки на свои услуги в пору каникул.

Лето - самое время закаляться - даже для малышей. Практически любая сеть бассейнов сейчас предлагает услуги по детскому грудничковому плаванию. Студии раннего плавания хороши тем, что даже самый маленький ребенок научится не бояться воды. Индивидуальные занятия плаванием для детей от 0 до 7 лет помогут развить способности и в будущем, возможно, выбрать спорт делом своей жизни.

До конца лета осталось всего полтора месяца, и главное - провести их не только с пользой, но и с удовольствием.