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Петербург - столица хоккея и фигурного катания

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© Фото: Игорь Пронин, BaltPhoto

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Петербуржцы очень любят заниматься спортом - об этом говорят данные статистики. И отдают в него своих детей, предпочитая хоккей и фигурное катание. Для занятий в нашем городе есть самые разные школы, клубы, секции и катки. А скоро появится новая ледовая арена. Об этом пишет Neva.Today.

Здоровье граждан - это приоритет, заявил президент Владимир Путин. А начинается оно с регулярных занятий физической культурой. Вести здоровый образ жизни должны как взрослые, так и дети. К слову последними когда-то были и знаменитые медалисты и чемпионы, которые свое восхождение на спортивный олимп начинали в секциях. И порой не в самых простых условиях.

Так, конькобежка Светлана Журова тренировалась на площадке в г. Кировске в Ленинградской области, где находится знаменитая ГРЭС №8, работавшая в то время на торфе, продукты горения которого оседали на льду. Кататься было трудно, зато дополнительные физические нагрузки закалили и тело, и дух будущей олимпийской чемпионки.

Ирина Мотина, BaltPhoto

“В Ленинграде нас было уже не остановить”, — отметила Журова, которая позднее бегала на коньках в СКК “Петербургский”.

Хоккеист Вячеслав Фетисов вспоминает, что играть начал еще в составе дворовой команды. А потому считает, что в крупных городах вроде Петербурга нужно строить больше ледовых катков.

“Разных: под создание детских спортивных школ и попроще, чтобы вовлекать в спортивный процесс”, - уточнил он.

kremlin.ru

Сейчас для тех, кто хочет отдать ребенка на хоккей или фигурное катание, а также шорт-трек или керлинг, существуют 20 соответствующих отделений. Это, по данным городского комитета по физической культуре и спорту, всего 6,2% от общего их количества. Еще в Петербурге есть так называемые центры физической культуры, спорта и здоровья (ЦФКСиЗ), где также можно погонять шайбу или покрутить пируэты, например, в Невском, Василеостровском и Курортном районах. Крытых спортивных объектов с искусственным льдом в Северной столице 37. Таких, по словам представителей ведомства, становится все больше и больше. Два крытых катка - на ул. Маршала Новикова и Ириновском проспекте заработали в 2020 году, еще два появятся на ул. Фаворского и Среднем пр. ВО в период с 2021 по 2023 годы.

Горожан, которые хотят заниматься спортом и вовлекать в него своих детей немало. Физическую активность поддерживают около 3 млн человек, 2,5 млн - регулярно. Спортшколы посещают 80 тыс. детей. Еще 70 тыс. - это уже состоявшиеся атлеты, которых обучают олимпийским и неолимпийским видам спорта.

СКА-Арена

При этом петербуржцы хотели бы, чтобы секции находились в шаговой доступности в каждом районе города и соответствовали современным требованиям. Как, например, когда-то СКК “Петербургский”, на месте которого сейчас возводится новый многофункциональный комплекс “СКА Арена”. Она станет подарком Северной столице к Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2023 году, порадует поклонников современной музыки, так как будет принимать разные крупные концерты и придется по душе начинающим спортсменам, поскольку на этой площадке оборудуют залы для групповых занятий.

СКА-Арена

Отметим, что на стадионе будут проходить соревнования по более чем 20 видам спорта, среди которых не только хоккей, фигурное катание и шорт-трек, но даже танцы на льду, а также бокс, гандбол, баскетбол и многое другое. Как отметил Вячеслав Фетисов, у детей должен быть выбор: “Потому что тогда у них появится некое преимущество перед остальными, кто занимается, например, лишь хоккеем”.

 

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