Петербург - столица хоккея и фигурного катания

Здоровье граждан - это приоритет, заявил президент Владимир Путин. А начинается оно с регулярных занятий физической культурой. Вести здоровый образ жизни должны как взрослые, так и дети. К слову последними когда-то были и знаменитые медалисты и чемпионы, которые свое восхождение на спортивный олимп начинали в секциях. И порой не в самых простых условиях.

Так, конькобежка Светлана Журова тренировалась на площадке в г. Кировске в Ленинградской области, где находится знаменитая ГРЭС №8, работавшая в то время на торфе, продукты горения которого оседали на льду. Кататься было трудно, зато дополнительные физические нагрузки закалили и тело, и дух будущей олимпийской чемпионки.

“В Ленинграде нас было уже не остановить”, — отметила Журова, которая позднее бегала на коньках в СКК “Петербургский”.

Хоккеист Вячеслав Фетисов вспоминает, что играть начал еще в составе дворовой команды. А потому считает, что в крупных городах вроде Петербурга нужно строить больше ледовых катков.

“Разных: под создание детских спортивных школ и попроще, чтобы вовлекать в спортивный процесс”, - уточнил он.

Сейчас для тех, кто хочет отдать ребенка на хоккей или фигурное катание, а также шорт-трек или керлинг, существуют 20 соответствующих отделений. Это, по данным городского комитета по физической культуре и спорту, всего 6,2% от общего их количества. Еще в Петербурге есть так называемые центры физической культуры, спорта и здоровья (ЦФКСиЗ), где также можно погонять шайбу или покрутить пируэты, например, в Невском, Василеостровском и Курортном районах. Крытых спортивных объектов с искусственным льдом в Северной столице 37. Таких, по словам представителей ведомства, становится все больше и больше. Два крытых катка - на ул. Маршала Новикова и Ириновском проспекте заработали в 2020 году, еще два появятся на ул. Фаворского и Среднем пр. ВО в период с 2021 по 2023 годы.

Горожан, которые хотят заниматься спортом и вовлекать в него своих детей немало. Физическую активность поддерживают около 3 млн человек, 2,5 млн - регулярно. Спортшколы посещают 80 тыс. детей. Еще 70 тыс. - это уже состоявшиеся атлеты, которых обучают олимпийским и неолимпийским видам спорта.

При этом петербуржцы хотели бы, чтобы секции находились в шаговой доступности в каждом районе города и соответствовали современным требованиям. Как, например, когда-то СКК “Петербургский”, на месте которого сейчас возводится новый многофункциональный комплекс “СКА Арена”. Она станет подарком Северной столице к Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2023 году, порадует поклонников современной музыки, так как будет принимать разные крупные концерты и придется по душе начинающим спортсменам, поскольку на этой площадке оборудуют залы для групповых занятий.

Отметим, что на стадионе будут проходить соревнования по более чем 20 видам спорта, среди которых не только хоккей, фигурное катание и шорт-трек, но даже танцы на льду, а также бокс, гандбол, баскетбол и многое другое. Как отметил Вячеслав Фетисов, у детей должен быть выбор: “Потому что тогда у них появится некое преимущество перед остальными, кто занимается, например, лишь хоккеем”.