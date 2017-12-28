Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2017 году

До Нового года осталось всего три дня, а значит, пришло время подводить итоги уходящего 2017 года. Изучив «Монитор», портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что больше всего обсуждали в Петербурге последние 12 месяцев, и вручает 17 символических премий в различных областях.

Событие года: Оксимирон проиграл рэп-баттл Гнойному

Логичней всего было бы назвать событием года отстранение России от Олимпиады 2018 года или намерение Владимира Путина вновь побороться за пост президента, однако все рекорды популярности побил рэп-баттл Оксимирона (Мирон Федоров) против Гнойного (Слава Карелин), в котором известный рэпер неожиданно уступил 0:5.

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Баттл прошел в Петербурге 6 августа, а видео было опубликовано на YouTube-канале Versus в ночь на 14 августа и сразу же набрало тысячи просмотров. Ролик на YouTube стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за 24 часа, сейчас он имеет около 30 млн просмотров. Баттл стал одним из главных сюжетов в российских СМИ за весь 2017 год, о нем рассказал даже Первый канал.

После этого по России прокатилась целая волна баттлов, их стали устраивать по любому случаю и в разных организациях. К баттлам присоединились и политики. В Петербурге в октябре прошел рэп-баттл между депутатами Законодательного собрания Максимом Резником из «Партии роста» и Андреем Анохиным из «Единой России». Анохин заявил о желании открыть в Северной столице площадку для политических дискуссий «Антиверсус».

Фото: кадр из видео YouTube / versusbattleru

Трагедия года: теракт в петербургском метро

Главной трагедией 2017 года не только для России, но и для мира, стал взрыв в вагоне подземки на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт», который произошел 3 апреля. В результате теракта пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

Исполнителем теракта в метро Петербурга считается Акбаржон Джалилов. В рамках расследования были арестованы 11 человек, среди которых – братья Азимовы. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием «Катиба аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»), предположительно связанная с террористами из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

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К расследованию теракта имеются множество вопросов, например, издание Republic рассказало о «секретной тюрьме» ФСБ, где находились братья Азимовы. По словам Аброра Азимова, в тюрьме его пытали мужчины, которые представлялись сотрудниками ФСБ в отставке. После этого Акрам Азимов написал заявление, потребовав привлечь сотрудников ФСБ к уголовной ответственности.

Общественность возмутила позиция Смольного по выплатам компенсаций пострадавшим в теракте. Согласно официальным данным правительства Петербурга, без выплат остались 15 пострадавших. Из 82 заявлений право на получение различных выплат получили 67 человек. При этом активисты пишут о 25 людях, не получивших денег от государства.Еще одна волна негодования прокатилась в начале декабря, когда представители «Ленэнерго» закрасили граффити на Серпуховской улице, посвященное памяти жертв теракта в петербургском метро.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Разочарование года: недопуск Юлии Самойловой на Евровидение в Киеве

В уходящем году Россия осталась без международного песенного конкурса «Евровидение». Он проходил в Киеве, а служба безопасности Украины запретила въезда в страну участнице от РФ Юлии Самойловой в течение трех лет.

Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

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Европейский вещательный союз (EBU) намерен наложить штраф за нарушение правил международного конкурса. Украинская сторона, принимавшая конкурс в 2017 году, «не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с EBU в вопросе участия российской исполнительницы», заявил представитель союза Дэвид Гудман.

Самойлова намерена побороться за первое место в 2018 году, конкурс пройдет в Португалии. Полуфиналы предстоящего «Евровидения» запланированы на 8 и 10 мая, а итоговое выступление – на 12 мая. Португалия завоевала право проведения конкурса благодаря победе в 2017 году Салвадора Собрала, который исполнил песню «Amar pelos dois» («Любить за двоих»). Это была первая победа Португалии на «Евровидении» с момента дебюта страны на международном конкурсе в 1964 году.

Фото: Максим Ли / Первый канал

Скандал года: отстранение России от Олимпийских игр в 2018 году

За ситуацией с Играми следили, затаив дыхание весь год. В декабре было принято окончательное решение по итогам антидопингового расследования: Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России. Таким образом, «чистые» спортсмены от РФ смогут принять участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане лишь под нейтральным флагом.

Многие политики и спортсмены выразили возмущение решением МОК и призвали бойкотировать Олимпиаду, однако президент Владимир Путин в тот же день заявил, что власти не намерены препятствовать участию российских спортсменов в ОИ. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», – отметил Путин.

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Большинство спортсменов уже заявили, что хотят участвовать в Олимпиаде 2018 года. Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал их заявление, и теперь спортсмены точно поедут на ОИ. МОК уже создал рабочую группу для решения вопросов по России.

Участие под нейтральным флагом имеет свои нюансы. На форме российских спортсменов на зимних Олимпийских играх могут заклеить национальную символику. МОК потребовал убрать с экипировки герб России и аббревиатуру RUS, вместо этого будут буквы OAR или их полная расшифровка – Olympic Athletes from Russia (Олимпийский спортсмен из России). Герб России должен быть заменен олимпийскими кольцами, но разрешено использовать один или два цвета национального флага по предварительному согласию и так, чтобы отдельные части не складывались в флаг.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Неудачник года: вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко

После допингового скандала активисты и общественные деятели неоднократно требовали отстранения вице-премьера Виталия Мутко, который, по их мнению, несет ответственность за недопуск России на Игры 2018 года и лишение спортсменов медалей Сочи.

Мутко 25 декабря сам приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза сроком на полгода. Он рассказал, что обратился к членам исполкома по важному вопросу, «связанному с очень большими нападками на российский спорт». Вице-премьер объяснил решение приостановить деятельность в РФС желанием защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Я не могу согласиться с тем, что говорят о Сочи, так что я принял решение, что подам иск в CAS, чтобы оспорить решение об отстранении от Олимпиады», – рассказал Мутко, добавив, что временно исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, занимающий должность генерального директора организации.

Президентский мандат Мутко продолжает действовать в организации, поэтому он может вернуться к своим обязанностям в любое время в течение шести месяцев. Сам Мутко объяснил, что остается на посту вице-премьера и будет курировать все спортивные вопросы. то есть его жест о передаче полномочий главы РФС мало что изменит. После этого Мутко также покинул пост председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Задержание года: режиссер с мировыми именем Кирилл Серебренников

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге вечером 21 августа. По словам самого режиссера, его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав даже переодеться. Съемки фильма о Цое приостановлены. Свое задержание Серебренников считает показательным.

Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что режиссер организовал хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа», в рамках которого были поставлены несколько спектаклей.

По условиям домашнего ареста, режиссер не может ходить в театр – только после разрешения следователя. На премьеры поставленных Серебренниковым до задержания спектаклей ходят различные чиновники, в том числе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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На суды с участием режиссера приходят десятки деятелей культуры. Одним из первых написал открытое письмо в поддержку Кирилла Серебренникова драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Более того, за Серебренникова вступились зарубежные звезды: петицию подписали актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и еще 32 деятеля культуры из разных стран. Французские театры даже организовали отдельную акцию в защиту Серебренникова.

По словам Путина, преследование художественного руководителя театра «Гоголь-центр» не связано с цензурой. Президент рассказал, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По его словам, если бы власти хотели ограничить творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег».

Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»

Арест года: экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев

В прошлом году Улюкаев попал в премию «Санкт-Петербург.ру» в качестве главного коррупционера: он был задержан с поличным на взятке 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Дело рассматривали больше года, и в середине декабря текущего года суд приговорил бывшего министра к восьми годам строгого режима.

Улюкаев признан виновным в получении двух млн долларов взятки, которую он вымогал у «Роснефти» за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти».

Экс-министр своей вины не признал. В последнем слове, которое называли в интернете очень искренним и трогательным, он заявил, что против него совершена «чудовищная провокация», а сам он виновен в том, что сделал недостаточно для российских граждан, будучи министром.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Мужчина года: президент России Владимир Путин

Самым обсуждаемым человеком года традиционно стал российский президент. В 2017 году наибольший интерес к Путину привлек вопрос, будет ли он в четвертый раз баллотироваться в президенты. В середине декабря Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года.

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Путин идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. В конце декабря он собрал инициативную группу из 600 человек, которая выдвинула его в президенты, что позволит Путину зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата.

Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

Женщина года: журналистка Ксения Собчак

Главной политической «бомбой» уходящего года стала Ксения Собчак, которая также решила баллотироваться в президенты. ЦИК уже зарегистрировал ее в качестве кандидата. Журналистка позиционирует себя на выборах как кандидат «против всех», она пообещала снять свою кандидатуру, если ЦИК разрешит участвовать в выборах оппозиционному политику Алексею Навальному.

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Днем 26 декабря ЦИК разрешил Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании. После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», от которой выдвигается Собчак, а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Фото: Кристина Богачева / «Газета.Ru»

Протест года: «Он вам не Димон»

2017 год отметился чередой митингов и протестных акций, самая неожиданная, многочисленная и обсуждаемая из которых прошла 26 марта в десятках городах России и называлась «Он вам не Димон». Она была организована Фондом борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального.

Поводом для митингов стал одноименный фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки в различных странах мира.

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В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге – более 130. Фильм ФБК стал самым популярным видео в российских СМИ, по данным «Медиалогии».

После окончания акции главной темой рунета стали подростки: впервые во время протестов на улицы вышло такое огромное количество молодых людей от 13 до 17 лет. Среди многочисленных видео из разных городов России, включая Петербург, можно заметить, что именно школьники кричат: «Мы – власть!», «Требуем ответов!» и другие лозунги. Сам Медведев ответил на фильм и протесты лишь спустя месяц, собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

Фото: STR / AP

Противостояние года: борьба за Исаакиевский собор

Скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование Русской православной церкви, разгорелся в первых числах января 2017 года. За год по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и Союз музейных работников.

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В январе Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ – неофициальный. Согласно документу, который пока не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет. Речь идет о 650-800 млн рублей в год.

За 12 месяцев в Северной столице прошли несколько митингов в защиту музея. Одним из печальных итогов противостояния стал уход с поста директора музея Николая Бурова, его место занял Юрий Мудров. В середине июня президент России Владимир Путин на «прямой линии» пообещал решить вопрос с Исаакиевским собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Ну наконец-то» года: окончание строительства «Зенит-арены»

К маю 2017 года, ровно перед матчами Кубка конфедераций, в Петербурге был достроен самый знаменитый в России долгострой – стадион на Крестовском острове. Генеральный подрядчик «Метрострой» еще 26 декабря 2016 года официально объявил об окончании строительства. Тогда же, перед Новым годом, Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательно работы завершились лишь в июне 2017-го.

Во время Кубка конфедераций стадион получил множество нареканий по поводу поля, на котором невозможно проводить матчи. Сейчас его меняют уже второй раз за полгода. На многих матчах болельщики жаловались на протекающую крышу. В конце августа вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил в протекании крыши морских птиц бакланов, чем сам придумал себе новое прозвище. Слово стало популярным мемом.

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«Зенит-арена» строилась ровно десять лет, с 2007 года. Изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, сейчас общая официальная стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей, а по данным антикоррупционной организации Transparncy International, стоимость «Зенит-арены» может достигать 50,6 млрд рублей.

По словам Виталия Мутко, адаптация арены к Чемпионату мира по футболу, потребует еще полтора-два млрд рублей.

Фото: РИА «Новости»

Валюта года: взлетевший до небес биткоин

Большое внимание в 2017 году привлекла к себе криптовалюта биткоин. Стоимость биткоина еще в январе составляла только тысячу долларов, преодолев эту отметку впервые с 2013 года. Однако в течение 12 месяцев криптовалюта неоднократно обновляла исторические максимумы. В середине декабря биткоин в ходе электронных торгов преодолел отметку в 20 тыс. долларов.

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Подразделение Hi-Tech компании Mail.Ru провело исследование и выяснило, что самым желанным подарком на Новый год среди россиян стал именно биткоин. Несмотря на это, половина россиян признаются, что до сих пор не понимают, что это за валюта, зачем она необходима и как ею пользоваться.

В связи с этим интернет заполонили шутки и различные мемы по биткоин. Одна из популярных шуток про биткоин: «Ты не потратил деньги, но нисколько не сэкономил, а остался в огромном минусе».

Фото: 301-1.ru

Слово года: хайп

Первая вспышка популярности слова «хайп» в России приходится на начало 2017 года. Тогда многие СМИ называли ситуацию по факту надругательства над Дианой Шурыгиной хайпом, так как все блоги и другие площадки, обсуждающие данную тему, мгновенно становились популярными из-за огромного количества комментариев и репостов.

Вторая волна «хайпа» прокатилась благодаря ведущему Сергею Дружко, который начал свой блог фразой «хайпанем немножечко» и набрал 13 млн просмотров за очень короткое время, после этого фраза стала мемом.

В третий раз слово «хайп» выстрелило после баттла Оксимирона и Гнойного. В итоге слово стало настолько популярным, что его стали произносить даже политики. Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал инициативу главы ДНР: «Весь этот хайп по поводу воображаемого государства...». МТС сделал отдельный тариф «Хайп», чем тоже подогрел интерес к новому слову.

С английского существительное «hype» буквально переводится как «навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж». Существует глагол «хайпануть», который означает «раскрутить, раздуть». «Хайп» занял третье место в рейтинге Экспертного совета при Центре творческого развития русского языка, уступив лишь «реновации» и «биткоину».

Фото: memesmix.net

Мем года: Ждун

Ждун появился в рунете в первых числах 2017 года и сразу набрал большую популярность. Автором необычной объемной скульптуры Homunculus loxodontus стала голландская художница Магрит ван Бреворт. Таки образом она хотела обратить внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу.

Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. Существо назвали Ждуном именно в России.

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Теперь Ждун сидит на остановке в ожидании автобуса, он терпит длинную очередь к врачу и даже долгие дни от аванса до зарплаты. От картинок в интернете Ждун быстро перешел в реальную жизнь – к фарфоровым, керамическим, плюшевым игрушкам, принтам на футболках и кружках.

В июле 2017 года стало известно, что российская CD Land выкупила у Маргрит ван Бреворт права на использование бренда «Ждун». Компания решила перепродавать бренд другим компаниям, которые выпускают со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию. Также планируются съемки мультсериала с этим героем и блог от его имени.

Фото: Facebook / @margrietvanbreevoort

Фильм года: скандальная «Матильда»

Самым обсуждаемым фильмом года в Петербурге стала «Матильда» Алексея Учителя. Премьера прошла в Мариинском театре в конце октября, она была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. После этого фильм вышел в широкий прокат. Учитель намерен бороться за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Император причислен к лику святых, а в фильме показаны постельные сцены с его участием. Из-за этого депутат Госдумы Наталья Поклонская весь 2017 года вела широкую кампанию за то, чтобы «Матильду» запретили показывать в кинотеатрах. Правда это только подняло рейтинги кино.

К Поклонской присоединились православные активисты. Изначально объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать картину из-за угроз от организации «Христианское государство – Святая Русь», однако все же рискнули и вернули фильм в прокат.

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В ночь на 31 августа студию Учителя на набережной Крюкова канала забросали «коктейлями Молотова». Противники фильма «Матильда» также сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина. Режиссеру пришлось попросить главу ФСБ Александра Бортникова о защите. После случившегося Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. Заявление режиссера связано и с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Песня года: «Между нами тает лед»

Песня «Тает лед» украинской хип-хоп-группы «Грибы» вышла 10 марта 2017 года и сразу получила сумасшедшую популярность. Всего через две недели после выхода она возглавила чарты iTunes Store в десяти странах, а также стала самым популярным треком в «Яндекс.Музыке» и Google Play.

Одновременно с треком вышел клип «Тает лед», который собрал более 20 млн просмотров на YouTube за первые две недели, к концу декабря видео посмотрели 148 млн человек. По словам бывшего участника «Грибов» Kyivstonera, песню написал член команды Симптом НЖН.

Сама группа «Грибы» перестанет существовать с 2018 года. Причина распада коллектива – решение фронтмена группы заняться другим проектом. Солист и главный идеолог «Грибов» Юрий Бардаш будет продюсировать дуэт «Бамбинтон».

Видео: KinoMost / YouTube