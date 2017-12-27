На донышке: «Медиалогия» назвала самые популярные мемы в 2017 году

Компания «Медиалогия» составила рейтинг мемов, выстреливших в 2017 году. Наиболее часто СМИ вспоминали о «хайпе» – более 31 тыс. раз.

На втором месте расположился «Ждун». Он фигурировал в 9 550 тыс. публикаций. Тройку замкнула композиция «Тает лед» от группы «Грибы». Ее упомянули почти 5,5 тыс. раз.

В десятку также вошли фразы «На донышке», «Корзина Сечина», «Это фиаско, братан», «Но это не точно».

Ранее «Медиалогия» составила список самых популярных слов в 2017 году. Более половины из них оказались связанными с критовалютой. Лидерство, конечно же, осталось за биткоином.