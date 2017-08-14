ТОП-5 цитат Oxxxymiron

В ночь на 14 августа на YouTube-канале Versus опубликовали долгожданный батл Оксимирона (Мирон Федеоров) против Гнойного (Слава Карелин), в котором известный рэпер неожиданно уступил 0:5.

Сам Оксимирон на своей странице в "Инстаграме" объяснил причины поражения следующим образом:

«Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних батлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать, в отличие от бесконечного "сетап-панч, сетап-панч". Возможно, я по жизни слишком зациклился на том, как я в своё время повлиял на батл-рэп — а вместо этого мне самому стоит поучиться у батловиков, чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное. Хотя гонка за количеством панчей всё ещё кажется мне довольно унылым подходом к батлам. Но и мой подход "проповедник а-ля Loaded Lux" явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша — я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет, Нарния пока подождет».

Фото: oxxxymironofficial

«Санкт-Петерубрг.ру» решил поддержать Мирона. Помня о могуществе Роскомнадзора, представляем вам пять его лучших цитат, в которых нет ненормативной лексики.

Я ночевал по сквотам, кочевал автостопом,сворачивал с дорог и поворачивал на тропы.

И пока мои треки во всю до Невы гоняли, увольнялся отовсюду, откуда не выгоняли

(с) Крокодиловы слёзы

Фото: uznayvse.ru

Мирон Фёдоров родился в 1985 году в Ленинграде в семье физика-теоретика и библиотекаря. Когда Мирону было девять лет, его семья эмигрировала в немецкий город Эссен, и он поступил в гимназию Марии Вехтлер. По словам рэпера, у него были напряженные отношения с немецкими одноклассниками.

Первые попытки читать рэп Мирон предпринял в возрасте 13 лет под псевдонимом Миф (сокращение от МИрон Федоров). В возрасте 15 лет он с семьей переселился в Великобританию, в город Слау и здесь, больше не имея проблем с одноклассниками, усиленно взялся за учебу.

Книги делятся мнением, мнения сеют сомнения.

От сомнения лень, а от лени веет забвением

(с) Не от мира сего

Фото: music.yandex.ru

В 2004 году Мирон поступил в университет на факультет английского языка и литературы. В 2006 году получил диагноз «маниакально-депрессивный психоз» и был исключён по этой причине из вуза, но поступил повторно. В июне 2008 года получил диплом по специальности «средневековая английская литература».

Я стал звездой. Ты по полной бы одурел,

Видя как я живу с женой в однокомнатной конуре

(с) Йети и дети

Фото: RAP-INFO.COM

После учебы в Оксфорде Мирон переехал жить в Ист-Энд и начал поиски работы. Из-за «чрезмерной квалификации» он не смог найти работу по профессии. Как утверждает рэпер, он «работал кассиром, переводчиком, грузчиком, гидом, ларёчником, репетитором, конферансье, офисным планктоном и консультантом с копытом».

Новый круг общения, состоявший из русскоязычных эмигрантов, подтолкнул Мирона вернуться к хип-хопу. Он стал заниматься музыкой под псевдонимом «Oxxxymiron», появившимся как сочетание имени с литературным термином «оксюморон» (англ. oxymoron) и утроенной «X», отсылающей к большому количествуненормативной лексики в песнях.

Я не пассионарий, чтобы в каземате прозябать

Но то, что назревает, называется "концлагерь"

(с) Колыбельная

Фото: The Flow

В 2008 году после 7-летнего перерыва вышел трэк «Лондон против всех». В это время его заметил Optik Russia e — немецкий лейбл русскоязычных иммигрантов. За счет лейбла Мирон и заработал первую волну слушателей, а также познакомился c Дмитрием Хинтером, более известным как Schokk, состоящим в том же лейбле. В этом году вышел первый клип Мирона «Я хейтер».

В 2009 году Мирон принял участие в 14-м независимом баттле Hip-Hop.ru, где дошёл до полуфинала. В конце года портал провёл общественное голосование «Hip-Hop.ru Awards 2009», где Oxxxymiron стал победителем в номинациях «Лучший МС баттла», «Прорыв баттла», «Лучший спарринг баттла», «Лучший трек баттла» , а также стал победителем в номинации «Открытие 2009 года» и призёром в номинации «Лучший хип-хоп-исполнитель 2009 года».

Я не Европа с НАТО, но пятый год, как я веду русский хип-хоп на запад

(с) Больше Бена

Фото: kp.ru

Мирон – участник множества скандалов. Один из них произшел в 2012 году Тогда Oxxxymiron был приглашён на музыкальную церемонию Stadium RUMA (Russian Urban Music Awards), организованную порталом Rap.ru, с которым Мирон до этого имел напряжённые отношения. Во время выступления на сцену вышел двойник в маске, в то время как сам исполнитель остался за кулисами. Пока двойник жестикулировал под фонограмму на сцене, Мирон написал в своём твиттере: «Сижу, перечитываю „Двойника“ Достоевского…».