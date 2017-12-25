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Ждать уже недолго: как отметить Новый год 2018 в Петербурге

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© Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

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Наступила последняя неделя года, самое время готовиться к празднику, ставить елку и строить планы на новогоднюю ночь. «Санкт-Петербург.ру» подскажет, как провести Новый год с пользой и незабываемыми впечатлениями, а заодно учесть все транспортные изменения и погоду.

Приближается Новый год, совсем скоро куранты пробьют двенадцать раз, цифра 2017 на календарях превратится в 2018, зажгутся гирлянды, свечи и бенгальские огни. Для тех, кому надоело праздновать дома с тарелочкой оливье и «Голубым огоньком», мы подобрали лучшие идеи для гуляний в новогоднюю ночь.

Фото: god2018.org
 

Не стоит волноваться о транспорте: в ночь с 31 декабря на 1 января он будет работать практически круглосуточно. Разве что движение троллейбусов по Невскому проспекту скорректируют: от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта проехать будет нельзя, начиная с 21:00.

Метро в новогоднюю ночь перейдет на круглосуточный режим работы – как и на Рождество и в другие праздничные дни 2018 года. Одновременно с этим будут работать 11 автобусных маршрутов в разных районах города, с помощью которых можно добраться до метрополитена. Это маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Правда, нужно учитывать, что интервал движения будет увеличен до 30 минут.

Погода в новогоднюю ночь порадует мягкой температурой в районе нуля градусов, будет облачно с прояснениями, но все равно советуем одеться теплее и захватить термос с горячим чаем.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
 

Тем, кто переживает, что не успеет зарядиться новогодним настроением, стоит сходить на Дворцовую площадь заранее: с 28 по 31 декабря с 18:00 до 23:00 будет проходить шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота». Каждые полчаса на стены арки Главного штаба будут проецироваться виды Петербурга и световые фигуры – обещают и символ наступающего года, таксу.

За порцией праздничного настроения также можно будет заглянуть на главную Рождественскую ярмарку Петербурга на Пионерской площади. Там с 12:00 до 21:00 будут ждать торговцы из разных стран: Израиля, Сербии, Латвии, Беларуси, Кубы, Германии, Индии, Австрии, Китая, Грузии и других.

Они расскажут, как отмечают Новый год в их странах, а заодно угостят гостей ярмарки национальными вкусностями. Кроме того, можно будет покататься на открытом катке и заглянуть на мастер-классы по созданию сувениров. 1 января на ярмарку спешить не стоит: она откроется только в 14:00.

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Непосредственно 31 декабря массовые гуляния в центре Петербурга начнутся с 22:00. Встречать Новый год будут у Гостиного двора, на Малой Конюшенной улице, а главное гуляние традиционно пройдет на Дворцовой площади. Программа у Зимнего дворца стартует в 23:00, артисты выступят на сцене в виде ледяного дворца. В новогоднюю ночь собравшиеся поучаствуют в танцевальном флешмобе, споют со звездами, а заодно сразятся в большой «битве хоров», ради которой всех пришедших поделят на две команды.

Во время концерта на Дворцовой петербуржцам представят логотип празднования 315-летия основания города на Неве. Из 208 эскизов конкурсная комиссия отобрала десять, и теперь логотип выбирают голосованием. Оно продлится до 29 декабря, еще есть возможность выбрать понравившийся логотип.

В 03:00 небо над акваторией Невы озарят вспышки праздничного салюта. Наблюдать его можно будет и с Дворцовой набережной, и со стрелки Васильевского острова. Организаторы пообещали удивить петербуржцев ярким и продолжительным зрелищем. Самые выносливые смогут затем вернуться на Дворцовую площадь, где праздник продлится до 04:00.

Фото: Донец Онлайн / YouTube
 

Как Новый год встретишь – так его и проведешь, и те, кто хочет провести его очень оригинально, кроме официальных гуляний в разных местах праздник отметят по-особенному. Классическому празднику на Дворцовой можно предпочесть гуляния в разных районах: Выборгском, Красногвардейском, Петергофе, Стрельне, Пушкине, Кронштадте… А перед этим 31 декабря можно посетить интересные мероприятия – или даже несколько.

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В Лютеранской церкви святых Петра и Павла предложат отметить Новый год под музыку Вивальди. В исполнении струнного ансамбля «Пушкин-квартет» прозвучат композиции знаменитого итальянского композитора. Артистки исполнят Маленькую симфонию, фрагменты из цикла «Времена года», Симфонию в тональности ля-мажор и Концертдля скрипки ля-минор. Завершит праздничную программу произведение Venezia. Ее автор – современный композитор Петер Мартин, реалистично подражающий манере Вивальди. Начало концерта – в 15:00.

Где: Лютеранская церковь святых Петра и Павла, Невский проспект, д. 22-24

Когда: 31 декабря, 15:00

Сколько: от 1000 рублей

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В концертном зале «Аврора» 31 декабря пройдет гала-концерт «Шедевры мирового балета», в рамках которого зрителям представят фрагменты легендарных постановок: «Корсар», «Дон Кихот», балеты Чайковского и другие. В концерте примут участие артисты петербургского балета.

Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 6

Когда: 31 декабря, 19:00

Сколько: от 3500 рублей

Фото: helicon.spb.su
 

На Новой сцене Александринского театра пройдет новогодняя ночь в стиле фильма «Ла-Ла-Лэнд». Райана Гослинга и Эмму Стоун собственной персоной не обещают, но как минимум декорации погрузят гостей в атмосферу нашумевшего романтического фильма. В маленьком импровизированном кафе Seb’s зазвучит джаз в исполнении резидентов джазового клуба «The Hat» – Real Jazz Quartet & Анастасия Радион. На фуршете предложат изысканный ужин, в декорированных зонах можно будет сфотографироваться. И конечно, не обойдется без конкурсов, подарков и моря брызг шампанского.

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 31 декабря, 22:00

Стоимость: от 10 тыс. рублей

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Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

В MazaPark на Бухарестской улице, 30/32, 31 декабря с 22:00 развернется Лас-Вегас – яркий и почти настоящий. Здесь пройдет новогодняя вечеринка с необычными звездами. На шоу появятся двойники Мерилин Монро, Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри и других знаменитых персон. Посетителей встретят приветственными напитками, пригласят в фан-казино, удивят кабаре-шоу и неожиданными подарками. И все это – под зажигательные диджей-сеты.

Где: MazaPark, Бухарестская улица, д. 30/32

Когда: 31 декабря, 22:00

Стоимость: от 900 рублей

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