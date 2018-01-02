Коньки, лыжи, ватрушки: идеи для активного отдыха в новогодние каникулы

Хочу на каток!

Ледовых арен в Петербурге великое множество – и платных, и бесплатных. Зима в этом году непростая, с плюсовой температурой, так что с открытыми катками в этот раз проблема. Надеется лучше на крытые арены.

Одна из них – знаменитый крытый каток в «Юбилейном». Здесь можно от души повеселиться с родными, любимыми, а заодно научиться кататься с помощью инструктора.



Фото: tutactive.ru

Сеанс катания днем длится 1 час 15 минут. В праздничные дни он стоит 400 рублей. По пятницам и субботам с 23:00 до 05:00 проходят ночные сеансы катаний: тогда можно кататься по шесть часов примерно за ту же стоимость.

Если у вас нет коньков – не беда: их можно взять на прокат. Обойдется это в 200 рублей плюс залог – 1500 рублей или водительское удостоверение. Заточить коньки можно за 300 рублей.

Что: крытый каток в СК «Юбилейный»

Где: проспект Добролюбова, 18

Стоимость: от 350 рублей

Все новогодние каникулы, с 1 по 8 января, будет работать каток «Гранд Каньон Айс» на севере Петербурга. Эта арена располагается совсем рядом с развлекательным комплексом «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.



Фото: grand-ice.ru

Посетителей ждут катания на настоящем льду, а заодно – возможность всерьез заняться фигурным катанием или хоккеем в спортивных секциях. Сеансы массового катания длятся ровно час, с 11:00 до 21:00. Есть и возможность вволю покататься ночью – с 00:00 до 06:00. Дневное катание обойдется в 400 рублей за сеанс, ночью дети могут кататься за 150 рублей, а взрослые – за 500.

Прокат коньков на час обойдется в 400 рублей, для ночных катаний – в 500. Заточить лезвия можно за 200 рублей.

Что: каток «Гранд Каньон Айс»

Где: Суздальский проспект, 29 лит. А

Стоимость: от 150 рублей

Те, кто хочет покружить на льду на свежем воздухе, могут отправиться в Новую Голландию, где действует огромный каток площадью более 2000 квадратных метров. Он работает ежедневно по сеансам, которые длятся час, с 11:00 до 00:00. Одновременно на катке могут находиться 300 человек.



Фото: YouTube / Dmitry Tolkachev

Час катания в праздники до 15:30 обойдется в 350 рублей, после 17:00 – в 450 рублей. Для льготных категорий предусмотрены другие цены – до 280 рублей. Дети от 3 до 7 лет могут кататься бесплатно.

Прокат коньков обойдется в 220 рублей за пару, в залог придется оставить или 2000 рублей, или документы. Заточить коньки можно за 200 рублей. В прокат можно взять даже наушники – бесплатно. Правда, в залог придется оставить или документы, или 3000 рублей.

Что: каток в Новой Голландии

Где: Адмиралтейская набережная, 2

Стоимость: от 100 рублей

Хочу на лыжи!

Петербург и Ленобласть располагаются в низине, но и здесь есть где покататься на лыжах. Например, недалеко от метро «Проспект Просвещения» располагается пятикилометровая трасса на юге Шуваловского парка. Максимальный перепад высот на трассе составляет всего 15 метров, дорога очень извилистая. Сложных подъемов и спусков здесь почти нет, так что она подойдет для начинающих лыжников. Освещение работает до 21:00.

Что: лыжная трасса «Парголовская лыжня»

Где: Шуваловский парк, южная часть

Стоимость: вход свободный



Фото: Gov.spb.ru

Еще одна трасса – в Полежаевском парке на Авангардной улице. Ее длина составляет примерно 4,5 километров. Рядом располагается спортклуб «Полежаевский», где беговыми лыжами занимаются дети. Инвентарь можно взять на прокат – по отзывам, очень хороший. Трасса пересекается с пешеходными дорожками, так что при ее прохождении стоит быть внимательным.

Что: лыжная трасса в Полежаевском парке

Где: Авангардная улица, 16

Стоимость: вход свободный



Фото: YouTube / Борис Куриленок

За городом, в Токсово, располагается одна из известнейших лыжных трасс – на базе СКА. На ней проводили и федеральные, и международные соревнования. Ее длина – 10 км, с множеством крутых и затяжных подъемов, со сложными скоростными спусками, что требует уверенного владения лыжами. Добираться до нее придется электричкой с Финляндского вокзала до Кавголово, можно доехать и маршрутками от метро.

Что: база СКА в Токсово

Где: Токсово, улица Санаторная, 36

Стоимость: вход свободный



Фото: YouTube / LifeIsLife

Хочу на каток, на лыжи, а еще на санки и ватрушки!

Для тех, кто хочет все и сразу, лучший вариант – горнолыжные курорты. Зачастую они предлагают целый набор развлечений.

Например, «Охта-парк» в деревне Мистолово. В общей сложности в этом комплексе – 10 горнолыжных трасс разной степени сложности. Час услуг подъемников обойдется взрослым в 900 рублей в выходные дни. Детям чуть дешевле: 750 рублей.



Фото: vk.com/ohtapark

Также в «Охта-парке» есть лесной каток, беговые лыжи, тюбинг и управляемые санки, веревочный городок. Весь инвентарь можно взять на прокат.

Что: «Охта-парк»

Где: Ленобласть, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной

Стоимость: уточняйте на официальном сайте

Еще один вариант – всесезонный курорт «Игора», расположившийся в 54 км от Петербурга по Приозерскому шоссе. Здесь есть девять горнолыжных трасс до 1,2 км длиной, в том числе два склона для обучения и склон для катания на ватрушках. На курорте действует ледовая арена для катания на коньках, можно также поиграть в керлинг. Любители подвижных командных игр смогут поиграть в пейнтбол и лазертаг.



Фото: vk.com/igoraski

Час катания на подъемники взрослым в выходной день обойдется в 850 рублей, детям до 12 и людям старше 60 лет – в 650 рублей. Час катания на коньках для взрослых – 450 рублей, для льготников – 250 рублей, причем за каждые пять минут дополнительного пребывания придется доплачивать. Весь инвентарь можно брать на прокат.

Что: всесезонный курорт «Игора»

Где: Приозерское шоссе, 54-й км

Стоимость: уточняйте на официальном сайте

В Токсово находится еще один большой комплекс – «Северный склон». Здесь любителей горных лыж ждут четыре трассы разной сложности, три подъемника для взрослых, один – для детей, а также саночные трассы. На беговых лыжах можно покататься по сосновому лесу и на озере, а на коньках – в крытом катке. Заодно можно сыграть в пейнтбол и понежиться в горячей сауне.



Фото: vk.com/ssklon

Весь инвентарь можно брать на прокат. Стоимость подъемников считается по их количеству: для взрослых это 100 рублей за один подъем, для детей до 12 лет – 70 рублей. Час катания на ватрушке обойдется в выходной день в 600 рублей, без подъемника – 400. Подкачать ватрушку можно за 200 рублей.

Что: курорт «Северный склон»

Где: Токсово, Офицерская улица, 17 лит. Б

Стоимость: уточняйте на официальном сайте