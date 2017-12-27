Мир во всем мире: что петербуржцы просят у Деда Мороза

Чаще всего петербуржцы просили у Деда Мороза здоровья для себя и своих близких, квартиру и богатство, говорится в исследовании компании Avito. В десятку популярных просьб вошли любовь, счастье, путешествие и стабильность. В 2018 году жители города на Неве ждут повышения зарплат, открытия собственного бизнеса и покупок недвижимости.

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