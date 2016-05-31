  • 9 Январь 2017

Неуважение рождает неуважение, жестокость рождает жестокость, когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы смеяться над другими, это разрешает другим делать то же самое

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СКА победил ЦСКА по буллитам

Голкипер СКА Игорь Шестеркин отразил все три буллита, Гусев забил победную шайбу.

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Общество
09 января 2017, 18:42 «Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Выборгском районеВ данный момент энергетики выясняют причины отключения кабельной линии.
Общество
09 января 2017, 17:26 На участки ГК "Город" в Каменке заключили предварительные договоры продажиДеньги с их продажи направят на долгострои ГК "Город", однако дольщики считают, что средства на достройку ЖК не дойдут.
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