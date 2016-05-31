Общество

09 января 2017, 14:11

В первый рабочий день года Петербург убирают более семи тысяч дворников

Всего с начала 2017 года вывезли 30 тыс. кубометров снега, которого с начала зимнего сезона было около 1 млн 200. тыс. кубометров.