  • 1 Февраль 2017

Исаакиевский собор будет просто разгромлен при передаче РПЦ. Это не вопрос веры, это вопрос алчности, это вопрос стяжательства, это вопрос денег

USD 02.02.2017 60.3099 +0.2248
USD ММВБ 22:17 60.21120  
EUR 02.02.2017 65.0322 +0.7472
EUR ММВБ 22:17 64.7190  
Нефть($) 01.02.2017 56.38 +1.35
Нефть(p) 01.02.2017 3400.27 +93.79

Совет Федерации одобрил декриминализацию семейных побоев

Новый закон вступит в силу после подписания документа президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия
01 февраля 2017, 17:21 В отеле «Прибалтийская Park Inn» отравились более 200 человекНа месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.
Общество
01 февраля 2017, 15:58 Администратора "группы смерти" Филиппа Будейкина признали вменяемымЕго могут направить на дополнительную психиатрическую экспертизу в Москву.
Экология
01 февраля 2017, 18:29 На детской площадке в Мурино поймали упитанного песцаСейчас животное находится в Центре реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин".
Общество
01 февраля 2017, 13:45 Петербургская епархия выступила против крестного хода за передачу Исаакия РПЦДепутат Госдумы Виталий Милонов планировал провести крестный ход 11 февраля.
Политика
01 февраля 2017, 12:45 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину вице-губернатором ПетербургаВ ходе тайного голосования за ее кандидатуру проголосовали 26 парламентариев, против - 16.
Общество
01 февраля 2017, 10:39 Все на главное it-событие этой зимы в Санкт-Петербурге! Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? 16 февраля приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете»!
    следующая страница

    Мнения

    ZELENYIKOT 01 февраля 2017, 14:38 Астрономы сдали небо под застройку
    Анастасия Семенович 31 января 2017, 12:00 Мигранты, Brexit и кредитные истории
    Сергей Ануфриев 19 января 2017, 11:28 Медицинской истории наперекор
    Николай Стариков 17 января 2017, 15:30 Америка, нападая на Трампа, теряет свои позиции
    Евгений Бохан 12 января 2017, 11:30 Антитабачная концепция Минздрава снизит смертность и убытки
    следующая страница

    Фотогалерея

    Замерзший город Юрий Овчининников
    novusspb @anna_mandelshtam @paveldemichev @andrei_mikhailov @zefirovm @natalia_krasnova_
    следующая страница
    следующая страница

    Как это сделано

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Все, о чем пишут петербургские сми


    4ЧАСА
    24ЧАСА
    РАЗВЕРНУТЬ

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm