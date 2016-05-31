СКА победил ЦСКА по буллитам
Голкипер СКА Игорь Шестеркин отразил все три буллита, Гусев забил победную шайбу.
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