  • 16 Январь 2017

Защищать Исаакий собираются практически те же, кто боролся против Охта-центра. За его передачу РПЦ - практически те же, кто поддерживал строительство «Газоскреба». И тогда нам тоже говорили, что «все решено» и «сопротивляться бесполезно». Напомнить, чем закончилось?

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СК подтвердил проверку Павленского по делу об изнасиловании

По неофициальным данным, следователи не нашли состава преступления, уголовное дело не возбуждено.

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