  • 1 Январь 2017

Дорогие петербуржцы! Пусть наступающий 2017 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях!

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Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

Новый Год
29 декабря 2016, 18:19 Романтика льда: топ-5 ночных катков ПетербургаПрокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.
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27 декабря 2016, 23:22 Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях ПетербургаОборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.
Новый Год
16 декабря 2016, 18:46 Сегодня будут танцы: новогодние балы в ПетербургеГде, как не в Петербурге, стоит устраивать роскошные балы в духе сцен из "Войны и мира" и "Евгения Онегина"? "Санкт-Петербург.ру" составил список лучших новогодних балов, которые перенесут вас в эпоху дам и кавалеров.
Новый Год
15 декабря 2016, 18:50 Детский Новый год: куда сходить с ребенком в новогодние праздникиНе знаете, чем развлечь ребенка на новогодних каникулах? "Санкт-Петербург.ру" собрал список представлений, которые точно понравятся детям.
как Это сделано
08 декабря 2016, 22:03 Свой собственный салют: где, как и когда можно пускать фейерверки"Санкт-Петербург.ру" рассказывает, какие минимальные правила необходимо соблюдать, чтобы не покалечить себя, своих близких и случайных прохожих.
Новый Год
09 декабря 2016, 17:30 Топ-5 новогодних фестивалей в Петербурге в январе 2017Облака цветного дыма, море мерцающих бенгальских огней, волшебство музыки и классика старинных традиций празднования Рождества - сделайте свои новогодние каникулы незабываемыми. Поможет в этом подборка самых ярких и теплых фестивалей от «Санкт-Петербург.ру».
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    Мнения

    Анастасия Семенович 30 декабря 2016, 12:00 Санкции под Новый год и бесстрашный Овечкин
    Елена Маклакова 14 ноября 2016, 17:28 Как избежать травмы при гололеде и что делать, если вы уже ушиблись
    Глеб Задоя 09 ноября 2016, 15:05 Что с рублем после выборов в США?
    Наталия Ананьева 25 октября 2016, 17:35 Онкология на ранних стадиях
    Владимир Корнилов 17 октября 2016, 11:32 Сезон охоты на «пророссийских» ведьм в Европе открыт
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    Фотогалерея

    Замерзший город Юрий Овчининников
    novusspb @anna_mandelshtam @paveldemichev @andrei_mikhailov @zefirovm @natalia_krasnova_
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    Как это сделано

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

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    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

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    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

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    Все, о чем пишут петербургские сми


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    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

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    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

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    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

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