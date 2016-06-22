Общество

20 января 2017, 09:49

КГИОП передумал и признал здание медсанчасти на улице Одоевского не имеющим исторической ценности

В 2015 году сам КГИОП внес историческое здание в реестр объектов культурного наследия, теперь его смогут снести.