  • 26 Январь 2017

Мы низко кланяемся всем, кто пережил детьми страшные дни блокады, кто трудился в тылу на заводах осажденного города, защищал его с оружием в руках. Их беспримерный подвиг навсегда останется символом отваги, величия духа, стойкости и любви к Родине.

USD 26.01.2017 59.1489 -0.0679
USD ММВБ 14:17 59.92040  
EUR 26.01.2017 63.4254 -0.1971
EUR ММВБ 14:17 64.2250  
Нефть($) 26.01.2017 55.56 +0.65
Нефть(p) 26.01.2017 3286.31 +34.72

Хиллари - в президенты, Геббельса - в печать

За Исаакиевский собор вступился директор Эрмитажа.

Общество
26 января 2017, 13:41 Комитет по культуре оспорит решение о демонтаже доски КолчакуНакануне суд постановил убрать табличку в память о руководителе Белого движения, установленную в ноябре 2016 года.
Экономика
26 января 2017, 13:01 Смольный вновь пытается выкупить "Теплосеть Санкт-Петербурга"Сейчас правительству Петербурга принадлежит почти 25% АО, в ведении которого 2,2 тыс. км теплосетей города.
Общество
26 января 2017, 13:26 Директор Change.org: Иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициативаО том, как изменить свою жизнь в России, почему Change.org не лоббирует интересы западного мира и о грядущих переменах в работе платформы, «Санкт-Петербург.ру» рассказал Дмитрий Савелов, директор Change.org в Восточной Европе и Центральной Азии.
Общество
26 января 2017, 09:27 Пиотровский попросил патриарха Кирилла отсрочить передачу Исаакиевского собораГлава Союза музеев России считает, что необходимо найти наиболее мудрое решение ситуации.
Происшествия
26 января 2017, 12:23 Над 5-й Советской клубится пар - улицу залило кипяткомИз-за коммунальной аварии остывают батареи в 36 домах.
Культура
26 января 2017, 11:33 Петербуржцы в рамках акции "Супер Четверг" смогут купить билеты в театр за полцены В акции участвуют БДТ, Александринский театр, Капелла и другие известные театры города.
    следующая страница

    Мнения
    следующая страница

    Фотогалерея

    Замерзший город Юрий Овчининников
    novusspb @anna_mandelshtam @paveldemichev @andrei_mikhailov @zefirovm @natalia_krasnova_
    следующая страница
    следующая страница

    Как это сделано

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Все, о чем пишут петербургские сми


    4ЧАСА
    24ЧАСА
    РАЗВЕРНУТЬ

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты

    Дирижабли на Дворцовой, тот самый «победный салют», раздача 125 грамм хлеба, «Свеча памяти» и многое другое - как почтить память героев, рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm