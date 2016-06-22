«Верховный лжец»: на «Женские марши» против Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру
Марши прошли в городах США, десятках стран Европы, Индии, Таиланде, а также в Австралии и Новой Зеландии.
- «Верховный лжец»: на «Женские марши» против Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру
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