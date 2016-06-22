Общество

26 января 2017, 13:26

Директор Change.org: Иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициатива

О том, как изменить свою жизнь в России, почему Change.org не лоббирует интересы западного мира и о грядущих переменах в работе платформы, «Санкт-Петербург.ру» рассказал Дмитрий Савелов, директор Change.org в Восточной Европе и Центральной Азии.