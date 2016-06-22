Land Rover: предвосхищая события

Ученые предупреждают: глобальное потепление неизбежно, а значит человечество окажется в условиях новой климатической реальности. Идеей перемен вдохновляются писатели и художники, создавая альтернативные модели жизни на Земле в своих произведениях. В одном ученые и творцы уверены на все 100%: мир станет гипертехнологичным. Некоторые разработки уже опередили время. Яркий пример — внедорожники Land Rover, которые давно готовы к сюрпризам глобального потепления. Каким – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».