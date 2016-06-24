Онкология – это не приговор, а испытание

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Мы не будем пугать читателей этим смертельным заболеванием, но в очередной раз хотим напомнить: чем раньше опасный недуг будет обнаружен, тем больше шансов успешно ему противостоять. Возможности для этого у современной медицины есть.