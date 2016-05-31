Новый Год

16 декабря 2016, 18:46

Сегодня будут танцы: новогодние балы в Петербурге

Где, как не в Петербурге, стоит устраивать роскошные балы в духе сцен из "Войны и мира" и "Евгения Онегина"? "Санкт-Петербург.ру" составил список лучших новогодних балов, которые перенесут вас в эпоху дам и кавалеров.