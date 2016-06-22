  • 30 Январь 2017

Мы низко кланяемся всем, кто пережил детьми страшные дни блокады, кто трудился в тылу на заводах осажденного города, защищал его с оружием в руках. Их беспримерный подвиг навсегда останется символом отваги, величия духа, стойкости и любви к Родине.

USD 28.01.2017 60.3196 +0.6840
USD ММВБ 02:17 59.84430  
EUR 28.01.2017 64.3429 +0.3181
EUR ММВБ 02:17 64.0700  
Нефть($) 30.01.2017 55.57 0.14
Нефть(p) 30.01.2017 3351.96 +46.36

О чем говорили Путин и Трамп по телефону

В ближайшее время будет назначена личная встреча двух президентов.

Новый Год
26 января 2017, 21:54 Дворцовый мост засияет красным цветом в честь китайского Нового годаСимволичная акция продлится с 27 января по 12 февраля.
Афиша
27 января 2017, 14:12 В кинотеатре «Великан Парк» покажут первую серию нового сериала «Легион»Спин-офф к «Людям Икс» от Marvel рассказывает о приключениях сына профессора Икс.
Общество
27 января 2017, 19:26 Ремонт "Лесной": маршруты общественного транспорта на время работСтанция метро "Лесная" закрывается на 11-месячный ремонт, на это время изменятся маршруты общественного транспорта.
Общество
27 января 2017, 22:05 В Северной столице открылась выставка для слепых людей "Зримый Петербург" (ФОТО)Экспозиция дает возможность людям с проблемами зрения познакомиться с адаптированными для незрячих памятниками истории и архитектуры города.
Общество
27 января 2017, 19:52 В Петербурге появился кот-"математик" (ФОТО, ВИДЕО)Животное по кличке Мару решает задачки в обмен на корм.
Афиша
27 января 2017, 22:43 На Новой сцене Александринки покажут сборник романтических короткометражек Love IsНакануне Дня всех влюбленных петербуржцы увидят шесть короткометражных фильмов про любовь.
    следующая страница

    Мнения

    Анастасия Семенович 27 января 2017, 20:05 Шаверма, ФСБ и туман
    Сергей Ануфриев 19 января 2017, 11:28 Медицинской истории наперекор
    Николай Стариков 17 января 2017, 15:30 Америка, нападая на Трампа, теряет свои позиции
    Евгений Бохан 12 января 2017, 11:30 Антитабачная концепция Минздрава снизит смертность и убытки
    Елена Маклакова 14 ноября 2016, 17:28 Как избежать травмы при гололеде и что делать, если вы уже ушиблись
    следующая страница

    Фотогалерея

    Замерзший город Юрий Овчининников
    novusspb @anna_mandelshtam @paveldemichev @andrei_mikhailov @zefirovm @natalia_krasnova_
    следующая страница
    следующая страница

    Как это сделано

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Все, о чем пишут петербургские сми


    4ЧАСА
    24ЧАСА
    РАЗВЕРНУТЬ

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm