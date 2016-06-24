Росреестр всех обманул?

Почти три года работ над единым государственным реестром недвижимости привели в январе этого года к масштабному сбою в работе автоматизированной базы данных. Помимо уже израсходованных на ЕГРН двух млрд рублей придется потратить еще 800 млн бюджетных денег. При этом база начнет работать не раньше, чем через три месяца.