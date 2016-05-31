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16 января 2017, 14:43

Крещение-2017: правила купания и места купелей в Петербурге и Ленинградской области

Как не повредить здоровье при погружении в прорубь, кому нельзя нырять в холодную воду и где можно окунуться в купель — "Санкт-Петербург.ру" расскажет о том, как отметить один из главных православных праздников.