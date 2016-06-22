  • 22 Январь 2017

Все изменится - здесь и сейчас. У нас будут два простых правила: покупай американское и нанимай американцев. Мы будем искать дружбы со всеми народами мира, но мы признаем, что каждая нация имеет право ставить собственные интересы на первое место

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«Верховный лжец»: на «Женские марши» против Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру

Марши прошли в городах США, десятках стран Европы, Индии, Таиланде, а также в Австралии и Новой Зеландии.

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21 января 2017, 19:23 На Невском проспекте задержали пикетчика против войны на УкраинеАктивисты встали с плакатами и раздают прохожим шарики желтого и голубого цветов.
Спорт
21 января 2017, 17:59 «Зенит» разгромил китайскую команду «Чанчунь Ятай»Матч прошел в рамках сборов в Дубае и завершился со счетом 4:0.
Общество
21 января 2017, 16:17 Пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспортаПробег посвящен годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Пушкина от фашистских захватчиков.
Культура
20 января 2017, 22:40 Петербуржцев приглашают на бесплатный показ фильма «28 панфиловцев»После просмотра состоится интересная дискуссия с создателями ленты.
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    Мнения

    Анастасия Семенович 20 января 2017, 12:00 "United States of Russia" и "Ламбада"
    Сергей Ануфриев 19 января 2017, 11:28 Медицинской истории наперекор
    Николай Стариков 17 января 2017, 15:30 Америка, нападая на Трампа, теряет свои позиции
    Евгений Бохан 12 января 2017, 11:30 Антитабачная концепция Минздрава снизит смертность и убытки
    Елена Маклакова 14 ноября 2016, 17:28 Как избежать травмы при гололеде и что делать, если вы уже ушиблись
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    Замерзший город Юрий Овчининников
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