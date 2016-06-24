  • 6 Февраль 2017

Исаакиевский собор будет просто разгромлен при передаче РПЦ. Это не вопрос веры, это вопрос алчности, это вопрос стяжательства, это вопрос денег

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Сампсониевский собор официально перешел в ведение РПЦ

Процедура передачи длилась почти полтора года, а сейчас прошла церемония передачи ключей от собора.

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