Биткоин, блокчейн, хайп: «Медиалогия» назвала самые популярные слова в 2017 году

«Медиалогия» составила рейтинг слов, которые стали популярными в социальных медиа в 2017 году. Для построения топа учитывались сообщения во всех популярных социальных сетях, форумах и блогах.

Первенство в данном списке занял «биткоин». Следом идут «блокчейн» и «хайп». В десятку вошли «криптовалюта», «Матильда», «майнинг», «допинг», «эфириум», «фейк» и «баттл».

Ранее свой список популярных слов предоставил Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка. Филологи, журналисты и лингвисты признали главным словом 2017 года «реновацию».

Акция с целью выбора «Слова года» проводится в разных странах мира. Так, по версии словаря английского языка Merriam-Webster, словом 2017 года стал «феминизм». Как отмечает редактор издания Питер Соколовский, рост запросов на это слово по сравнению с прошлым годом увеличился на 70%.