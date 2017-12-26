Реновация, биткоин и хайп стали самыми популярными словами в 2017 году

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главным словом 2017 года — «реновацию». Следом расположились не менее популярные «биткоин», «хайп», «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство / харрасмент».

Также эксперты выбрали пятнадцать популярных авторских неологизмов. Первое и второе место разделили слова «домогант» и «гоп-политика». В десятку также вошли «зломенитый», «кумироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ жизни», «соворность», «дармолюб», «живоглупие» и «незомбисимость».

Акция с целью выбора «Слова года» проводится в разных странах мира. Так, по версии словаря английского языка Merriam-Webster, известного как «словарь Уэбстера», словом 2017 года стало «феминизм». По словам редактора издания Питера Соколовского, рост запросов на это слово по сравнению с прошлым годом составил около 70%.