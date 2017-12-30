Что находили под елкой ленинградские дети 60-80-х годов?

Современным родителям наверняка непросто выбрать подарок для любимого чада. При взгляде на пестрые витрины детских отделов разбегаются глаза, и так тяжело остановиться на одном варианте. Что будет под вашей семейной елкой? Lego, куклы Monster High, трансформеры, радиоуправляемые машинки, огромная плюшевая собака?

Что же находили под елкой в главный праздник года ленинградские детишки середины прошлого века? Давайте сегодня вспомним эти милые сердцу игрушки.

Ностальгическое вступление

Первую куклу, которую я хорошо запомнила, мне подарили на Новый год возрасте трех лет. Это была обычная советская кукла. Помните таких? Большие моргающие глаза, пластиковое тело бесполого пупса, румяные щечки и губки бантиком. Я назвала ее Машей, немедленно подвела глаза и губы фломастером и нашила с помощью тети великолепных нарядов.

Кем только ни была моя Машка… В основном, конечно, королевой. Однажды мама купила точь-в-точь такую же куклу в подарок двоюродной сестре, и на этикетке, о боже, я обнаружила «кукла Вася». После этого открытия я не могла играть с ней, как раньше, да и уже манила своими бесконечными гнущимися конечностями иноземная Барби.

Про Машу-Васю я забыла на долгие годы, а недавно, блуждая по интернету, наткнулась на форум коллекционеров советской игрушки и вспомнила. Сколько очарования, характера, настроения было, оказывается, в этих советских пупсах. Естественно, в первую очередь я бросилась изучать куклы нашей родной «Ленигрушки». Если у вас каким-то чудом они сохранились, то на спинке или плечике вы найдете вот такие клейма:

Под цифрой «1» более раннее клеймо, под цифрой «2» позднее. Фото: forum-dollplanet.ru

Краткая история «Ленигрушки»

«Артель им. Рубена» была создана в 1928 году и расположилась на углу 2-й Красноармейской улицы и Московского проспекта. В 1940 году получила название «Ленигрушка». В военное время, естественно, перепрофилировалась на нужды фронта.

Здесь отшивались необходимые стране ватники, рукавицы, теплые штаны, маскхалаты, специальные сетки для маскировки военной техники. После войны фабрика вернулась к производству игрушек.

В 1968 году выходит приказ, объединяющий на базе фабрики «Ленинградская игрушка» фабрику дидактической игрушки, фабрику елочных украшений и производство мягкой игрушки. Филиалы находились в разных частях города.

После распада СССР, как и большинство государственных предприятий, «Ленигрушку» приватизировали, превратив в АОЗТ «Орбита», а в конце 90-х «Орбита» трансформировалась в ЗАО «Пластмастер» с торговой маркой «Плэйдорадо». Судя по сайту, дела у наследника артели «Рубена» идут неплохо, ассортимент игрушек большой и, надеюсь, нравится современным детишкам.

Новое поколение художников

Главная заслуга «Ленигрушки» в том, что для работы над своими куклами они привлекли потрясающих художников, создавших яркие уникальные образы, которые до сих пор ценятся коллекционерами. Однокурсники Марианна Мотовилова, Лев Сморгон и Лев Разумовскй создали игрушки, вырастившие несколько поколений советских детишек и которые, уверена, эти уже давно не детишки вспоминают с теплотой.

До прихода на фабрику этих художников ситуация с разработкой дизайна была весьма тяжелой. Дарья Соболева, историк, реставратор и коллекционер в своей статье «Львы ленинградской игрушки» пишет: «Их (игрушки – прим.ред.) изготавливали из древесно-опилочной массы методом горячего прессования. Это было грязное, трудоемкое производство. «Скульптором», модельщиком и формовщиком служил один человек, имени которого история не сохранила, а называли его все по отчеству – Васильич. Трудился Васильич в артели с момента ее возникновения, то есть с начала 30-х годов».

Представьте, уже середина XX века, новая страна, новая послевоенная жизнь, а игрушки продолжают лепиться по лекалам двадцатилетней давности, но вот пришли молодые, творчески смелые, полные энтузиазма художник и перевернули мир советской игрушки.

Знаменитый скульптор с одной рукой

Один из главных творцов «Ленигрушки» Лев Самсонович Разумовский прожил удивительную жизнь, он родился в Ленинграде, здесь же застал войну и блокаду. Подростком выжил в первую блокадную зиму, а в августе 1942 года был эвакуирован вместе с детским домом, где работали его мама и сестра. Трудился в эвакуации пионервожатым, пока не был призван на фронт в 1943 году. Ему было всего 17 лет. С июня 1944 года на фронте участвовал в боях за Петрозаводск, а уже в июле получил тяжелейшее ранение, ему оторвало снарядом левую руку выше локтя.

Десять месяцев он провел в госпиталях. Несмотря на ранение, Лев Самсонович осуществил мечту и сразу после войны поступил на отделение скульптуры в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище (бывшее училище барона Штиглица). Да, скульптор, с одной рукой. В одном из своих поздних интервью, он рассказывал, что при поступлении ему предлагали отказаться от идеи поступать именно на скульптуру, уговаривая на альтернативу, например, живопись, но он потребовал экзамен на общих основаниях и отстоял на нем свое право заниматься любимым делом.

В быту он также научился обходиться без посторонней помощи: разработал механизмы, позволяющие справляться самому практически с любой ситуацией, даже самостоятельно вытащить занозу при необходимости. Скульптор мечтал с помощью своих разработок помочь людям со схожими проблемами. Его рукописи и чертежи на эту тему размещены на сайте и могут оказаться полезны для людей. Дипломной работой Разумовского стала скульптура «Летчик», установленная в Московском парке Победы.

Многие из его произведений находятся в музеях и частных коллекциях всего мира, пять из них принадлежит Русскому музею. Были у него и лирические, и бытовые, и юмористические работы, но наиболее пронзительные, конечно, на тему войны и холокоста.

Лев Разумовский получил признание и как литератор, он – автор документальных повестей, рассказов о войне и блокаде. В 2016 году с помощью краудфандинга были собраны деньги на издание большой книги воспоминаний Льва Самсоновича «Нас время учило…». Планировали собрать на печать 300 экземпляров, а собралось на тираж в три раза больше. Книга доступна в продаже, и действительно стоит того, чтобы ее прочитать.

Удивительно, что этот серьезный, постоянно анализирующий в своем творчестве такие трудные темы, скульптор, сохранил в себе необходимую «детскость», чтобы двадцать лет своей жизни отдать созданию игрушки.

Мне кажется, самым известным его шедевром был Карлсон, по крайней мере, я этого крепыша помню отлично. Вот он, кругленький, румяненький, в компании барышень, созданных Марианной Мотовиловой. Сама Астрид Линдгрен похоже не устояла перед обаянием этого «мужчины, в самом расцвете сил». На фотографии ниже она аж двоих прижимает к себе.

Фото: babiki.ru

Смотрите, какая любопытная подборка на сайте, посвященном скульптору. Эскиз, техническое задание и воплощение:

Фото: lev-razumovsky.org

Этих воинов я тоже помню, у меня они точно были. Золотая Орда сражается с войском Дмитрия Донского. Потрясающая детализация, а ведь мы, покупая эти игрушки в массовом производстве, даже не задумывались, кто их автор. К сожалению, Лев Самсонович Разумовский умер в 2006 году.

Фото: lev-razumovsky.org

Еще один Лев из «Ленингрушки»

Второй Лев, коллега, соратник, однокашник и друг Льва Разумовского, пришел в «игрушку» чуть позже, в 1955 году. Удивительно, как работая под одной крышей, воспитанные одними преподавателями, они пошли в создании игрушки абсолютно разными, самобытными путями.

В статье, на которую я уже ссылалась, Дарья Соболева упоминает историю, как худ. совет не хотел пропускать одну из игрушек Льва Наумовича, потому что она излишне «сексуальная». Может быть, речь шла об этих гимнастках? Видел бы этот худ. совет пышную грудь нынешней Барби…

Фото: okolo.me

Лев Наумович и сейчас ведет активную творческую жизнь, он работает с разными материалами и в разных направлениях. В интервью говорит, что «в художнике нет разделения на виды искусства». По его мнению, «художник – это не мастер определенного вида искусства. Художник – это накопленное Богом данное».

Кроме того, художник считает, что именно игрушка помогла ему обрести свой стиль в каменной скульптуре. Одна из самых знаменитых его работ находится в нашем городе на углу Кронверкской улицы и Пушкарского переулка. Ее называют «Ангел-хранитель Ленинградского неба» и она посвящена женщинам, спасавшим городские крыши от зажигательных бомб во время блокады.

Мое же сердце отдано «Володьке», настоящему шедевру «Ленигрушки». Вот он, голубоглазый красавчик. Наряд на фотографии неродной, одежда и обувь сшиты коллекционером на заказ из винтажной ткани по родным лекалам.Скульптор разработал специальную технологию, при которой голова куклы надевалась таким образом, что при ее повороте немного менялось выражения лица. На второй фотографии тоже «Володька».

Фото: babiki.ru

«Дашеньки», «Верочки» и «Машеньки»

Сокурсница Льва Сморгона и Льва Разумовского – Марианна Ивановна Мотовилова – создавала игрушки с начала 1960-х годов до конца 1970-х. Она специализировалась в первую очередь по куклам, всем этим «Дашенькам», «Верочкам», «Машенькам».

Пересмотрев фотографии ее работ, я точно признала «Мальвину». Помню, первым делом, сделала ей начес. Еще была у меня кукла-мулатка, она тоже авторства Мотовиловой.

Среди ее работ были куколки – герои сказок, куколки в костюмах национальных республик, куколки в школьной форме и куколки-буденовцы. Настоящая живая история СССР. Ниже фотография «Славянки», ее многие мечтают заполучить в свою коллекцию.

Фото: babiki.ru

Работали над куклой обычно по такой схеме: задумка, рисунок, пластилин, создание гипсовой модели. Гипсовая модель раскрашивалась, а затем с нее снимали форму для производства.

Иногда одну и ту же куклу, по-разному одевали, делали разные парики, давали разные имена, и они продавались как разные куклы. Возможно, именно из-за этого я не смогла в детстве определить гендерную принадлежность своей Маши-Васи.Часто коллекционеры сталкиваются с тем, что одинаковые куклы разных годов выпуска имеют различия.

Материалы совершенствовались, либо художники и технологи дорабатывали модель. Вот сравните, например, «Емель» разных годов.

Фото: babiki.ru

Коллекционеры относятся к своим находкам с огромной любовью и говорят о них, как о настоящих детях. Различают характеры, заботятся, реставрируют, гордятся. Если у вас каким-то чудом сохранились советские игрушки, даже если не в лучшем виде, посмотрите на форумах коллекционеров. Цены на них вас приятно удивят, особенно если игрушка в оригинальном наряде, в хорошем состоянии и в заводской упаковке.

Ну и напоследок, раз у нас праздничное настроение, то Снегурочка Мотовиловой, Дед Мороз Разумовского и собакен Сморгона желают всем детишкам от годика до ста лет в будущем году счастья, здоровья и не переставать играть в куклы!

Фото: babiki.ru

Фото: meshok.net