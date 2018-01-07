Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

В новогодние праздники сложно отказаться от искушения попробовать горячий глинтвейн или пунш. Эти напитки стоит пить в компании с друзьями, прогуливаясь по рождественской ярмарке или ярко украшенной улице. Мы же расскажем об истории горячих рождественских «вкусняшек» и порекомендуем места, где их можно испить.

Грог — моряки рекомендуют разбавленный ром

Грог – крепкий напиток из водки или рома, разбавленного горячей водой с сахаром. История его возникновения очень смешна. В XVIII веке морякам королевского флота ежедневно выдавали порцию рома, однако новый командующий флотом адмирал Эдвард Вернон по прозвищу «Старый грог» решил сэкономить на подчиненных и повелел разбавлять ром водой. Моряки, вознегодовавшие от этого решения, тотчас назвали напиток «грогом».

Где испить: Korovabar – Московский проспект, 97

Почему: малиновый грог встретишь нечасто. А здесь он очень вкусный

Цена: 320 руб.

Фото: Instagram / @iterio

Сбитень — попробуй глинтвейн по-русски



Сбитень – старинный восточнославянский напиток, содержащий воду, мед (патоку) и пряности. Впервые о нем упомянули в летописях, датированных XII в. В Древней Руси в сбитень часто добавляли такие травы как зверобой, шалфей и корни фиалки. До появления чая именно он был самым массовым напитком на Руси.

Ученые предполагают, что его название произошло от слова «сбивать», так как сбитень готовился в двух сосудах. Употребляли напиток как холодным, так и горячим. В многолюдных местах напиток готовили в самоварах. После революции производство «русского глинтвейна», как его называли иностранцы, практически прекратилось и только в начале «девяностых» в России начались первые попытки возрождения сбитня.

Где испить: ресторан Charlie – набережная канала Грибоедова, 54

Почему: единственное место в городе, где можно попробовать тыквенный сбитень

Цена: 350 руб.

Фото: Instagram / @pensakoffe

Пунш — проделай путь от Индии до Европы

Пунш – это горячий алкогольный коктейль с фруктами или фруктовыми соками. Этот напиток попал в Европу прямиком из Индии, где его изготавливали из рома. Позднее, в XIV веке, европейцы заменили дорогой ром на более дешевые бренди или вино. В России напиток стали изготавливать, начиная с XVIII века. В разговорную речь даже попал термин «пушевать», т.е. наслаждаться вкусом напитка в компании друзей.

Классический рецепт изготовления рождественского пунша сохранился в Германии. В емкость наливают вино, после чего добавляют к нему цедру и специи. Все это нагревают, после чего на кастрюлю ставят решетку, куда кладут большой кусок сахара, поливают его ромом и поджигают. Все это длится до тех пор, пока сахар не перетечет в пунш. Напиток пьют в горячем виде.

Где испить: ресторан Поднебесная – улица Уточкина, 7

Почему: классический пунш по адекватной цене на окраине города

Цена: 250 руб.

Фото: Instagram / @cafemercato

Глинтвейн — еще не пробовали?

Один из самых популярных горячих напитков появился в Европе. Он, традиционно, употребляется на рождественских базарах и праздниках. Первые рецепты близкого к глинтвейну напитка появились еще в Древнем Риме. Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали.

Горячее вино появилось во времена Средневековья. Напиток изготавливали на основе бордо и сдабривался травой галангал – главной приправой кухни стран Юго-Восточной Азии. Этот корень — родственник имбиря, но в отличие от него не такой жгучий и обладающий парфюмерным ароматом.

Позже его сменили смеси из палочек корицы, коробочек кардамона, гвоздики, бадьяна, душистого перца и апельсиновых корок, к которым стали примешивать подсластитель — мед или сахар. Единственное правило (согласно немецкой традиции) касается алкоголя, чье содержание в глинтвейне не должно быть меньше 7%.

Где испить: кафе Zoom – Гороховая улица, 22

Почему: здесь можно выбрать глинтвейн как на белом, так и на красном вине. При этом по адекватной стоимости

Цена: 220 руб.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Глег — пробовали глинтвейн, попробуйте и его



Глег – этакая скандинавская разновидность глинтвейна. Напиток появился в Швеции и Финляндии в период позднего Средневековья, когда в вино низкого качества начали добавлять корицу, кардамон, гвоздику и апельсиновые корочки. Первоначальное название напитка было «хиппокрас», а наименование «глёг» он получил лишь в конце XVIII века.

Также по сохранившейся информации в XVI - XVII веке в глег добавляли мед. Позднее в XIX веке мед заменили на сахар, когда цена на него упала. Большой кусок сахара держали каменными щипцами, поливали водкой и поджигали. Растаявший сахар добавляли в напиток, именно от него и пошла название «glödga» означающее «отжигать», «раскалять». Сейчас глег можно встретить в кафе и ресторанах скандинавских городов. Традиционно к напитку предлагают сухое имбирное печенье.

Где испить: бар Madbaren – Инженерная улица, 7

Почему: красный и белый глег можно найти только здесь

Цена: 420 руб.

Фото: Instagram / @vira96