  • 8 Январь 2018
USD 30.12.2017 57.6002 +57.6002
USD ММВБ 00:05 56.9889  
EUR 30.12.2017 68.8668 +68.8668
EUR ММВБ 00:05 68.6622  
Нефть($) 05.01.2018 67.66 0.34
Нефть(p) 05.01.2018 3897.23 +3897.23

Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

В новогодние праздники сложно отказаться от искушения попробовать горячий глинтвейн или пунш. Эти напитки стоит пить в компании с друзьями, прогуливаясь по рождественской ярмарке или ярко украшенной улице. Мы же расскажем об истории горячих рождественских «вкусняшек» и порекомендуем места, где их можно испить.

Грог — моряки рекомендуют разбавленный ром

 

Грог – крепкий напиток из водки или рома, разбавленного горячей водой с сахаром. История его возникновения очень смешна. В XVIII веке морякам королевского флота ежедневно выдавали порцию рома, однако новый командующий флотом адмирал Эдвард Вернон по прозвищу «Старый грог» решил сэкономить на подчиненных и повелел разбавлять ром водой. Моряки, вознегодовавшие от этого решения, тотчас назвали напиток «грогом». 

Где испить: Korovabar – Московский проспект, 97

Почему: малиновый грог встретишь нечасто. А здесь он очень вкусный

Цена: 320 руб.

Фото: Instagram / @iterio
 

Сбитень — попробуй глинтвейн по-русски

 

Сбитень – старинный восточнославянский напиток, содержащий воду, мед (патоку) и пряности. Впервые о нем упомянули в летописях, датированных XII в. В Древней Руси в сбитень часто добавляли такие травы как зверобой, шалфей и корни фиалки. До появления чая именно он был самым массовым напитком на Руси.

Ученые предполагают, что его название произошло от слова «сбивать», так как сбитень готовился в двух сосудах. Употребляли напиток как холодным, так и горячим. В многолюдных местах напиток готовили в самоварах. После революции производство «русского глинтвейна», как его называли иностранцы, практически прекратилось и только в начале «девяностых» в России начались первые попытки возрождения сбитня. 

Где испить: ресторан Charlie – набережная канала Грибоедова, 54

Почему: единственное место в городе, где можно попробовать тыквенный сбитень

Цена: 350 руб.

Фото: Instagram / @pensakoffe

 

Пунш — проделай путь от Индии до Европы

 

Пунш – это горячий алкогольный коктейль с фруктами или фруктовыми соками. Этот напиток попал в Европу прямиком из Индии, где его изготавливали из рома. Позднее, в XIV веке, европейцы заменили дорогой ром на более дешевые бренди или вино. В России напиток стали изготавливать, начиная с XVIII века. В разговорную речь даже попал термин «пушевать», т.е. наслаждаться вкусом напитка в компании друзей.

Классический рецепт изготовления рождественского пунша сохранился в Германии. В емкость наливают вино, после чего добавляют к нему цедру и специи. Все это нагревают, после чего на кастрюлю ставят решетку, куда кладут большой кусок сахара, поливают его ромом и поджигают. Все это длится до тех пор, пока сахар не перетечет в пунш. Напиток пьют в горячем виде.

Где испить: ресторан Поднебесная – улица Уточкина, 7

Почему: классический пунш по адекватной цене на окраине города

Цена: 250 руб.

Фото: Instagram / @cafemercato
 

Глинтвейн — еще не пробовали? 

 

Один из самых популярных горячих напитков появился в Европе. Он, традиционно, употребляется на рождественских базарах и праздниках. Первые рецепты близкого к глинтвейну напитка появились еще в Древнем Риме. Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали.

Горячее вино появилось во времена Средневековья. Напиток изготавливали на основе бордо и сдабривался травой галангал – главной приправой кухни стран Юго-Восточной Азии. Этот корень — родственник имбиря, но в отличие от него не такой жгучий и обладающий парфюмерным ароматом.

Позже его сменили смеси из палочек корицы, коробочек кардамона, гвоздики, бадьяна, душистого перца и апельсиновых корок, к которым стали примешивать подсластитель — мед или сахар. Единственное правило (согласно немецкой традиции) касается алкоголя, чье содержание в глинтвейне не должно быть меньше 7%. 

Где испить: кафе Zoom – Гороховая улица, 22

Почему: здесь можно выбрать глинтвейн как на белом, так и на красном вине. При этом по адекватной стоимости

Цена: 220 руб.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons
 

Глег — пробовали глинтвейн, попробуйте и его

 

Глег – этакая скандинавская разновидность глинтвейна. Напиток появился в Швеции и Финляндии в период позднего Средневековья, когда в вино низкого качества начали добавлять корицу, кардамон, гвоздику и апельсиновые корочки. Первоначальное название напитка было «хиппокрас», а наименование «глёг» он получил лишь в конце XVIII века.

Также по сохранившейся информации в XVI - XVII веке в глег добавляли мед. Позднее в XIX веке мед заменили на сахар, когда цена на него упала. Большой кусок сахара держали каменными щипцами, поливали водкой и поджигали. Растаявший сахар добавляли в напиток, именно от него и пошла название «glödga» означающее «отжигать», «раскалять». Сейчас глег можно встретить в кафе и ресторанах скандинавских городов. Традиционно к напитку предлагают сухое имбирное печенье.

Где испить: бар Madbaren – Инженерная улица, 7

Почему: красный и белый глег можно найти только здесь

Цена: 420 руб.

Фото: Instagram / @vira96
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Новый год 2018

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram