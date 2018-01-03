Празднование Рождества в Петербурге: песни, пляски и ярмарки

Главная площадка празднования Рождества в Петербурге

Общегородское празднование Рождества Христова традиционно пройдет в Петропавловской крепости. В программе праздника: песни и пляски в исполнении ансамбля центра казачьей культуры «Кунаки», народные напевы от фольклорной группы «Колесо», флешмоб от танцевального коллектива «Фридом».

Для взрослых и детей приготовлены различные забавные игры, конкурсы, викторины и прочие развлечения, которые не только не дадут заскучать, но и помогут согреться и получить заряд бодрости и хорошего настроения на много дней вперед. Также пройдет серия мастер-классов, на которых петербуржцев и гостей города научат делать своими руками необычные подарки и рождественские украшения.

В зоне гуляний будет открыт павильон с горячими напитками и выпечкой, где будут предложены традиционные угощения русской народной кухни, например, горячий сбитень, баранки и пирожки. Специально для детей аниматоры затеют веселые игры в традиционном ключе – самые меткие, ловкие и смекалистые гости праздника получат забавные и вкусные призы.

Где: Соборная площадь Петропавловской крепости

Когда: 7 января, начало в 12:00

Сколько: бесплатно

Рождественские встречи на Елагином острове

Здесь юным зрителям каждый год показывают кукольные спектакли и учат доброму праздничному ремеслу – росписи пряников, которые потом вы можете забрать с собой. В этом году встречи пройдут с 5 по 8 января. Они начнутся со спектакля «Рождественский дед» – истории о том, какой же самый главный подарок должен быть на Рождество.

«Маленький Дед Мороз» – спектакль, который зрители увидят 6 января – расскажет о деревне, населенной зимними волшебниками. Каждый здесь готовится к празднику, и лишь самый маленький герой остается не при деле. Его отправляют в лес, чтобы предупредить зверей о предстоящем событии, но по возвращении наш герой видит, что все заболели, и Новый год нужно кому-то спасать.

Еще один рождественский подарок – сказка «Серебряное копытце», рассказанная от лица старой книги. История о девочке, попавшей в чужую семью, о ее друге – старике Коковане, о вере в чудеса, ее вы увидите 7 января. Завершит встречи спектакль «Снежинка и снежок» – рассказ, героями которого предстоит стать зрителям, которым придется вырвать из рук Снежной Королевы главных действующих лиц постановки – хрупкую Снежинку и ее приятеля Снежка.

Официальный сайт

Где: Конюшенный корпус Елагиноостровского дворца-музея (ЦПКиО им. С.М. Кирова)

Когда: 5-8 января, начало в 13:00

Сколько: 500 рублей

Фото: vk.com/elaginchristmas

«Рождество в стиле джаз»

В Филармонии джазовой музыки состоится концерт «Рождество в стиле джаз». В его программе примет участие интернациональный квинтет, которым руководит финский музыкант Микко «Гуну» Карьялайнен. Для участия в проекте Микко «Гуну» Карьялайнен пригласил известных петербургских исполнителей.

В составе его квинтета: Николай Сизов (фортепианоно), Николай Затолочный (контрабас), Егор Крюковских (ударные), Максим Медведев (саксофон). В программе прозвучат рождественские мелодии в оригинальных джазовых обработках и джазовые композиции эпохи би-бопа и свинга.

Где: Филармония джазовой музыки – Загородный проспект, 27

Когда: 7 января, начало в 19:00

Сколько: от 1600 рублей

«Рождество в доходном доме»

В Музее печати пройдет программа «Рождество в доходном доме». Она состоит из экскурсии «Доходный дом. Музыкальный салон» и интерактивного занятия «Записка-приглашение».

В ходе тематической экскурсии вы узнаете об истории доходных домов Петербурга. Экспозиция музея располагается в квартире № 4, в которой сохранилась историческая планировка, воссозданы две комнаты квартиры: кабинет и гостиная. Вы познакомитесь с коллекцией уникальных музыкальных инструментов середины ХIХ – начала ХХ веков, а также узнаете какие записки-приглашения получали в то время на музыкальный вечер.

После экскурсии всех ждет увлекательное интерактивное занятие «Записка-приглашение». Вы напишете перьевыми ручками приглашение на музыкальный вечер в стиле конца ХIХ века.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Музей печати – набережная реки Мойки, 32

Когда: 4, 5, 6 и 8 января, начало в 14:00

Сколько: 300 рублей (в стоимость входят входные билеты, экскурсионное обслуживание и интерактивное занятие)

Рождественский концерт симфонического оркестра «Классика»

Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» и маэстро Александр Канторов приглашает петербуржцев и гостей города 7 января на большой общедоступный рождественский концерт в ДС «Юбилейный».

В концерте прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Дворжака, Брамса, Грига, Вальдтейфеля. Завершит концерт исполнение вальсов Иоганна Штрауса: «Императорский», «Вино, женщины и песни» и «Сказки Венского леса».

Где: СК «Юбилейный» – проспект Добролюбова, 18

Когда: 7 января, начало в 17:00

Сколько: уточнять у организаторов

Фото: vk.com/radugafair

Рождественская прогулка по ботсаду

БИН РАН 7 января приглашает на специальную рождественскую прогулку по Cубтропическому маршруту. Прогулки по оранжереям – особый режим работы во время массовых мероприятий или во время цветения наиболее популярных растений. Вы покупаете билет и сразу проходите на маршрут.

Консультанты дежурят в каждой оранжерее и рассказывают о растениях вокруг. Двигаться по маршруту можно в удобном темпе, но в одном направлении. Cубтропический маршрут – это путешествие по странам и континентам с рассказами о новогодних растениях мира.

Где: Ботанический сад БИН РАН – вход с улицы Профессора Попова, 2

Когда: 7 января, начало в 14:00

Сколько: от 200 рублей

Ярмарка «Рождество в деревне эльфов»

Атриум торгово-развлекательного комплекса «Питер Радуга» превратился в волшебную деревню эльфов. Помощники Санты живут в маленьких разноцветных домиках, а работают на фабрике новогодних подарков. Готовые презенты вывозятся с чудо-предприятия на деревянных вагонетках и отправляются людям.

Посетители ярмарки «Рождество в деревне эльфов» могут стать свидетелями этого завораживающего действа и, конечно, совершить праздничные покупки. Необычные елочные игрушки, авторские куклы, открытки ручной работы, мягкие варежки и носки, посуда, предметы интерьера, сладости, приятные мелочи, сувениры – на маркет приходят за уникальными подарками для близких и сказочным настроением.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Торгово-развлекательный комплекс «Питер РАДУГА» – проспект Космонавтов, 14

Когда: до 9 января каждый день с 10:00 до 22:00

Сколько: бесплатно

Рождественская выставка в Галерее Кустановича

С 9 декабря по 17 февраля в Галерее Кустановича можно увидеть картины, написанные художником в 2017 году. Атмосферная выставка погружает зрителей в особое одухотворенное состояние, позволяет соприкоснуться с вневременной красотой. Гости могут не только увидеть, но и приобрести работы мастера или авторские репродукции.

Дмитрий Кустанович – основатель стиля живописи «пространственный реализм». Манера исполнения мастера позволяет соединить рациональный подход и поэтическое восприятие мира. Пейзажи автора – не строгое описание окружающей действительности, но отражение впечатления художника. Кустанович говорит со зрителем на понятном языке.

Официальная страница в Instagram

Где: Галерея Кустановича Большая Конюшенная улица, 11 (второй двор Капеллы)

Когда: до 17 февраля каждый день с 12:00 до 20:00

Сколько: бесплатно