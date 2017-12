Happy New Year, Let it Snow, Пять минут: новогодние (и не очень) песни для праздничного настроения

Wham! – Last Christmas

Эту милую песню радиостанции включают в каждый канун праздников, ее многократно перепевал ряд исполнителей – от Coldplay до «Стрелок». Хотя на самом деле к Рождеству она имеет довольно посредственное отношение, несмотря на название.

Last Christmas написал Джордж Майкл, будучи участником дуэта Wham! вместе с Эндрю Риджли. В песне от лица молодого человека поется об истории любви к девушке, которая его отвергла. Признался он ей в чувствах под Рождество, подарив подарок с любовной запиской, и, потерпев неудачу, решил подарить свое сердце кому-нибудь другому, особенному.

Сингл, выпущенный в 1984 году, разошелся огромными тиражами по всему миру, до сих пор пользуется популярностью и время от времени врывается в хит-парады. В общей сложности на композицию записали свыше пятисот каверов: Билли Пайпер, Crazy Frog, Cascada, Alcazar, Coldplay, the xx – даже «Стрелки» и «Браво». На Рождество 2013 года Last Christmas оказалась самой скачиваемой в Spotify песней в Великобритании.



ABBA – Happy New Year

Меланхоличная песня шведской группы ABBA стала неофициальным гимном Нового года, и это несмотря на довольно пессимистичный текст. В ней нет ожидания праздника, зато есть тревога перед наступающим новым временем.

Happy New Year выросла в 1980 году из другой задумки группы – мюзикла о философствующих перед Новым годом людях. ABBA уже написала для него песню Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day [Папочка, не напейся в Рождество], но постановка так и не появилась на свет. Зато эту композицию музыканты переделали, переписали текст – и получили лиричную новогоднюю песню.

Если внимательно вслушаться в текст, то слова песни далеки от представления о веселье. Герои песни подавлены под конец вечеринки, они желают друг другу мира, где все соседи будут друзьями, а еще – воплотить в жизнь все надежды, ведь без этого останется только лечь и умереть. Неизвестность тревожит, но Happy New Year призывает надеется на лучшее – и будет призывать еще долгие годы, оставаясь популярной.



«Дискотека авария» – «Новогодняя»

Главный, танцевальный, народный – сложно выбрать один эпитет к этому хиту «Дискотеки аварии». С тех пор, как эта песня появилась в 1999 году, без нее не обходился ни один российский Новый год.

Под зажигательные ритмы музыканты волнуются, скептически говорят о Деде Морозе. Сам же волшебник, заявившись на вечеринку, разогревается горячительными напитками перед большим туром по планете. Большой флешмоб под названием «Ну а теперь давайте все вместе позовем Деда Мороза» на танцполах организовывали еще до того, как это стало мейнстримом.

Музыку и слова «Новогодней» написал автор других хитов «Дискотеки аварии» Алексей Рыжов. В песне за «Деда Мороза» рэп читает Олег Жуков: к сожалению, спустя пару лет после выхода песни его не стало. Прошло немало лет, состав «Дискотеки аварии» менялся, но еще долго и молодые тусовщики, и люди постарше будут отплясывать под нее на дискотеках.



Wizzard – I Wish It Could Be Christmas Everyday

Хоть эта песня и не возглавляла хит-парады, она – одна из самых известных новогодних рок-композиций и вот уже больше сорока лет задает рождественское настроение.

Британская глэм-рок группа Wizzard записала I Wish It Could Be Christmas Everyday в 1973 году. По воспоминаниям Роя Вуда, тогда рождественские песни были не в моде, и музыканты решили создать свой, рок-н-ролльный праздничный сингл. По одной из версий, название песни образовалось от слов саксофониста Майка Берни: он говорил, что работать с Wizzard – это как Рождество каждый день.

Текст песни наполнен радостным ожиданием праздника. Музыканты мечтают, как Рождество будет каждый день, будет звучать музыка и звенеть колокольчики. Они воспевают и снеговиков, и ожидание Санты Клауса, и катание на коньках на морозе. Добраться до вершины чартов Wizzard помешали коллеги из Slade, записавшие в то же время свою рождественскую песенку.



Slade – Merry Xmas Everybody

В противовес предыдущей песни, эта композиция менее радостно показывает Рождество с точки зрения обычной британской семьи 1970-х годов. Как вспоминал экс-вокалист Slade Нодди Холдер, в Британии тогда бастовали рабочие, и он хотел их подбодрить.

Slade буквально склеили песню по кусочку: немного от одного недописанного сингла, еще чуть-чуть – от мотива, пришедшего в голову в душе. Этот «винегрет» взлетел на вершины хит-парадов и держался там несколько недель, не пуская в том числе и «рождественского конкурента» от Wizzard.

В Merry Xmas Everybody Slade задаются вопросами, уберегли ли эльфы Санту от пьянства, поместится ли вся семья на праздники дома, и будет ли отжигать твоя бабушка со всеми вместе, хоть и говорит, что старые песни все равно лучше. В тексте немало вопросов с подтекстом, лишающим праздники сказочности, но это не мешает Merry Xmas Everybody оставаться одной из главных новогодних рок-композиций. В 2009 году организация PRS for Music привела статистику, что эту песню слышало более 42% населения планеты.



Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Еще одна «рождественская» песня, которая на самом деле от Рождества далека. В тексте нет ни одного упоминания о каком-либо празднике: двое влюбленных греются у камина, в то время как на улице кружит снег. Герою совсем не хочется уходить от любимой, так что он даже рад непогоде.

Авторы песни – Сэмми Кан и Жюль Стайн – сочинили ее в Голливуде жарким летом 1945 года. Кан вспоминал, что он звал Стайна освежиться на пляж, но тот вместо этого предложил написать зимнюю песенку. Теперь ее, несмотря на отсутствие в ней темы праздника как таковой, часто крутят как раз к Рождеству.

Первым Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow исполнил Вон Монро в том же 1945 году. С тех пор за семьдесят лет ее исполняли многие именитые певцы: Дин Мартин, Фрэнк Синатра, Элла Фитцджеральд, Клифф Ричард, Билли Айдол и многие-многие другие.



Queen – Thank God It’s Christmas

Эта лиричная песня с нотками блюза осталась в тени других хитов Queen. Она не получила собственный клип, не была раскручена на радио и телевидении – и, соответственно, до верхних строчек хит-парадов не добралась. Thank God It’s Christmas даже не вошла ни в один студийный альбом группы: разве что в сборник 1999 года Greatest Hits III.

Текст песни пронизан ощущением долгожданности праздника. Фредди Меркьюри поет о том, что долгий и сложный год закончился, и вот, слава богу, наступило Рождество. Хотя бы на одну ночь можно забыть о беспокойных днях и расслабиться.

Thank God It’s Christmas вышла синглом в ноябре 1984, хотя студийная версия была готова еще летом. Один из авторов, Брайан Мэй, вспоминал, что приходилось делать рождественские песни заранее, совсем не в том настроении. Потому что если начать их делать перед Рождеством, оно успеет закончиться до релиза.



Людмила Гурченко – «Песенка про пять минут»

После «Карнавальной ночи» в 1956 году Людмила Гурченко проснулась знаменитой, а песенка про последние пять минут года стала любимой новогодней композицией многих россиян. В фильме она звучит последней, и как раз после нее наступает Новый год.

Авторы песни – композитор Анатолий Лепин и поэт Владимир Лившиц. Когда у них возникла мысль о финальных пяти минутах года, они начали рассуждать, что можно за них успеть. Видимо, их ответ попал и в текст: «Даже в эти пять минут можно сделать очень много». Например, помириться тем, кто в ссоре, сказать важное и спеть песенку.

Многие песни из «Карнавальной ночи» полюбились народу. На показы фильма было продано 48 млн билетов, и ни Гурченко, ни режиссер Эльдар Рязанов не ждали такого успеха. Есть легенда об одной из композиций – «Песенке о хорошем настроении». Якобы великий джазист Луи Армстронг услышал ее, когда пришел на «Радио Свобода» и начал импровизировать на трубе. Правда это или нет – кто знает.



Run Rudolf Run

Помните сцену в фильме «Один дома», когда семья Кевина мчится на самолет, забыв сына дома? Да-да, как раз эта песня играет там. «Беги, беги, Рудольф», – призывает песня, рассказывая о не самой простой судьбе оленя из упряжки Санта Клауса: его и погоняют в тексте, чтобы дети скорее получили свои подарки.

Run Rudolf Run написали Джонни Маркс и Марвин Броуди. В 1958 году ее записал Чак Берри, но выше топ-40 в чартах он с ней так и не поднялся. Зато потом песню перепевали многие известные музыканты – Брайан Адамс, Шерил Кроу, Билли Айдол, свою версию записали лидер Motorhead Лемми Килмистер, основатель ZZ Top Билли Гиббонс и экс-барабанщик Nirvana Дэйв Грол. В 2013 году певица Уитни Уоланин вознесла свою версию Run Rudolf Run на вторую строчку хит-парада – высшее достижение песни за все годы.



U2 – New Year’s Day

Из всех песен списка эта – самая непраздничная, и все равно она постоянно звучит в барах Соединенного королевства в преддверии Нового года. Для U2 New Year’s Day стала поворотным треком в карьере: это был первый международных хит группы, с которым музыканты прославились по обе стороны Атлантического океана.

Изначально лидер U2 Боно планировал посвятить песню жене и спонтанно переделал на одной из репетиции, вдохновившись польским движением «Солидарность» и заключением тогда еще будущего президента Польши Леха Валенсы. Так в песне, хоть и посвященной борьбе за любовь, зазвучал политический подтекст.

Герой New Year’s Day обращается к любимой во время общественного кризиса в первый день года. Пока где-то обсуждают последние новости и готовятся к борьбе, он хочет быть рядом с близким человеком. И ничего не меняется в день Нового года.



«Несчастный случай» – «С первого и по тринадцатое»

Жизненная в российских реалиях новогодняя песня была написана для «Голубого огонька». Лидер группы Алексей Кортнев согласился на просьбу продюсера Первого канала, вот только новогодних песен у них не было: пришлось написать.

Кортнев вспоминал, что концепцию песни они придумали в Иркутске, а писал он ее уже в Петербурге, прилетев к жене. Вместе с тем до передачи музыканты хотели выпустить клип на композицию – в качестве разогрева. Группа сама сняла ролик, отсняв крупные планы под елочкой у «Квартета И», и песня распространилась по сети «вирусной рекламой».

В тексте музыканты представляют «план» по двухнедельному празднованию Нового года. Они «расписали» по дням события, начиная с первого января: когда ползти к залежам оливье, смотреть советские комедии, кататься с горки, доедать салатики, ждать родственника из Ростова и, наконец, выпинывать прочь Деда Мороза «с огнем в груди», когда «не можем мы больше». Новогодние каникулы длятся чуть меньше, и все равно каждый найдет в этой песне что-то знакомое.



Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

За эту песню Мэрайю Керри называют королевой Рождества. Это один из самых коммерчески успешных синглов всех времен, захвативший верхние строчки десятков хит-парадов по всей планете. Композицию Кэрри написала вместе Уолтером Афанасьеффым, который вспоминал, что мелодия родилась буквально за четверть часа.

Эта милая рождественская песенка – о внимании, как о лучшем подарке на праздник. Ее героиня не собирается вешать рождественский носок, писать писем Санта Клаусу, она ждет родного человека. Несмотря на любовный подтекст, такую песню можно посвящать кому угодно – и возлюбленным, и родным, и детям.

У All I Want for Christmas Is You сразу три официальных клипа. Первый сама Кэрри сняла в стиле домашнего видео, снятого на кинопленку. Второй, черно-белый, родился под впечатлением от творчества группы The Ronettes. Третий, самый свежий, появился в 2013 году к ремиксу песни: он представляет собой анимированную историю.



