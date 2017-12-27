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Новогодние скидки: как не разориться на подарках

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© Фото: promokodi.net

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До Нового года остались считанные дни, а некоторые еще не успели купить презенты для своих близких.

Чем ближе праздник, тем длиннее очереди в магазинах, дольше пробки на дорогах, тяжелее с парковкой возле переполненных ТЦ, и, самое страшное, остается все меньше действительно достойных товаров на полках. Но не расстраивайтесь: без подарков ваши любимые люди не останутся! И поможет вам в этом сервис скидок «Промокоды.net».

Ежедневно на этом сайте размещаются самые интересные спецпредложения более чем от 1800 онлайн-магазинов. Здесь вы найдете и лидеров рынка – торговые площадки, чьи названия известны каждому, и менее известные компании, которые только начинают свой путь. Кроме магазинов, в каталоге представлены онлайн-сервисы по оказанию различных услуг: от репетиторства и заказа авиабилетов до проведения ремонтных работ и подбора путешествия по заданным критериям. И на все это можно получить значительные скидки!

Большинство партнеров сервиса предоставляют не только актуальную информацию о распродажах и акциях, но и эксклюзивные промокоды на скидку, бесплатную доставку и получение какого-либо замечательного подарка. Главное – выполнить условия, при которых действует код, и не забыть ввести его в специальное поле при оформлении покупки. Некоторые акции работают и без ввода промокода – все это подробно описано на странице спецпредложений.

Фото: promokodi.net
 

Как вы уже догадались, заказать на сайте скидок «Промокоды.net» можно все что угодно. Особой популярностью у постоянных клиентов пользуются магазины одежды (Wildberries, Otto, Quelle, Bonprix, La Redoute, «ТВОЕ», Ostin), электроники и бытовой техники («Связной», Huawei, Xiaomi, «Юлмарт», «Ситилинк», «Техпорт» и, конечно же, «М.Видео»), детских товаров (MyToys, «Акушерство», Mothercare, Helptomama), косметики и парфюмерии (Л’Этуаль», NYX Professional Makeup, «Ив Роше» и «Иль де Ботэ»).

А те, кто привык заказывать все в одном месте, любит экономить по максимуму и готов ждать свою покупку несколько недель, как правило, сразу идут на сайт китайского магазина «Алиэкспресс» – настоящего гиганта онлайн-торговли. Эта площадка полюбилась практичным покупателям со всего мира благодаря огромному ассортименту (по словам самих клиентов, на «Али» есть абсолютно все!), невероятно низким ценам и возможности напрямую общаться с продавцом и уточнить все важные моменты до покупки. Единственное неудобство – долгие сроки доставки товара (иногда до нескольких недель). Но, судя по бешеной популярности Aliexpress, его поклонников это ничуть не смущает.

К слову, онлайн-шопинг удобен еще и тем, что вы можете в спокойной обстановке сравнить цены на нескольких площадках и, не спеша, принять верное решение. Выбирайте и не думайте о ценах: благодаря использованию промокодов на скидку и соблюдению условий бесплатной доставки можно приобрести вещи, о которых мечтают ваши близкие, очень выгодно, а сэкономленные деньги отложить на празднование новогодней ночи!

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